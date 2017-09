La DO alerta de la "escasez" de jamón ibérico y del descenso de la producción

En Los Pedroches no hay jamón ibérico puro de bellota amparado suficiente para atender a toda la demanda que existe. Aunque puede resultar imposible de creer, es bien cierto, tal y como ayer reconoció el presidente de la Denominación de Origen (DO) Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, quien explicó que en esta campaña se han sacrificado, dentro del marco regulador, alrededor de 13.000 animales -una cuantía que representa alrededor de 50.000 piezas certificadas-, mientras que el año pasado la cifra fue de más de 16.000. La razón de este más que notable descenso en el sacrificio de estos animales se arrastra desde hace más de diez años, en concreto, desde "el exceso de producción en los años 2007 y 2008 en España, cuando se llegaron a contabilizar cinco millones de cerdos -siempre puro de bellota-, mientras que ahora llegamos a los dos", anotó y añadió que "hasta que se regularice esta situación habrá escasez de jamón". Subrayó que a pesar de ello, "ya hay reservas de 2016".

Además del retroceso en la producción de los últimos años, el presidente del marco regulador recordó que "las dehesas dan lo que hay y es imposible amparar -cerdos- si no hay bellota".

Torralbo también aludió a la sequía del último ejercicio y anotó que "la climatología es un factor importante". Así, indicó que la falta de lluvia "afecta a los ciclos propios del árbol y, los pocos recursos que tiene los reserva para su propia existencia y no para sus frutos". Así, demandó a las administraciones públicas "un poco más de atención al ecosistema de dehesa la zona Norte" para que la leyes vayan acompañadas "de un contenido económico". Esta situación, además, ha provocado que el precio del ibérico "se haya incrementado un 50% en los dos últimos años", detalló y añadió que, por ejemplo, una pieza completa de jamón con este sello de calidad "no se puede encontrar en el mercado por menos de 300 euros". Para el presidente de la DO -que cuenta con más de 500 explotaciones amparadas en la comarca-, "estamos ante un producto de máxima calidad, que debemos proteger, ya que con el rigor que aplicamos a estas producciones protegemos también la dehesa".

Torralbo hizo estas declaraciones durante la presentación de la XVII Feria del Jamón Ibérico de los Pedroches que se celebrará del 5 al 7 de octubre en Villanueva de Córdoba. Una muestra que este año añade un nuevo día de degustación de jamón, con lo que serán dos jornadas: el viernes y el sábado. La alcaldesa jarota, Dolores Sánchez (PP), explicó que la feria se inaugurará de manera oficial el próximo 5 de octubre en el Centro de Iniciativas Empresariales de Los Pedroches, donde tendrá lugar las jornadas técnicas, en las que se abordarán factores como la innovación en la dehesa y el cerdo ibérico, las carnes de la dehesa diferenciadas y en las que se presentarán los últimos avances de la tecnología. Sánchez explicó que en la muestra participarán este año una decena de empresas de distintos sectores, entre las que se encuentran seis restaurantes, que ofrecerán artesanía, productos típicos y jamón ibérico amparado por la denominación.

La presentación de esta cita también contó con la asistencia de la vicepresidenta de la Diputación, Ana Carrillo, quien consideró que la muestra es "una de las citas destacadas a nivel nacional por su enorme calidad e importancia que tiene el sector ganadero de la provincia" y recordó también que éste "es el principal motor de desarrollo de la comarca", por lo que la feria se convierte en un impulso "para la comercialización del producto".

Tampoco faltó a la cita la delegada de Fomento y Vivienda de la Junta, Josefina Vioque, quien en su intervención recordó que la cita obtuvo "hace cinco años el reconocimiento de la Junta como Feria Oficial". "Hemos sido capaces de hacer de esta feria un referente nacional y un reconocimiento a ganaderos e industrias", dijo.

La feria incluirá también el Concurso al Mejor Jamón Ibérico de Bellota de Los Pedroches de 2017, que se celebrará el 5 de octubre y en el que participarán nueve empresas del sector; el certamen tendrá lugar en el Teatro Municipal de Villanueva de Córdoba. El Concurso Comarcal de Cortador de Jamón, por su parte, se desarrollará el 6 de octubre en la plaza de España, mientras que el certamen nacional de Cortadores de Jamón Ibérico de Bellota de los Pedroches se celebrará el 7 de octubre en el Pabellón Polideportivo Municipal.