Cs amplía su estructura en la provincia y tiene ya presencia en 48 localidades

Ciudadanos (Cs), la formación nacida en 2006 en Barcelona como reflejo de un sector de la población catalana contraria al separatismo, empieza a echar raíces en Córdoba. Así, según la información facilitada por el secretario de Organización en la provincia, Manuel Torrejimeno, el partido no ha parado de ampliar su estructura desde las últimas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2015, cuando presentaron candidaturas en seis municipios: Córdoba capital, Lucena, Baena, Priego de Córdoba, Puente Genil y Castro del Río. Obtuvieron 16.133 votos y cinco concejales: dos en Córdoba capital -José Luis Vilches, también diputado provincial, y David Dorado-, otros dos en Lucena y uno en Baena.

Han pasado poco más de dos años desde entonces, un tiempo en el que la formación presidida por Albert Rivera no ha parado de crecer en la provincia, hasta el punto de que se encuentra ya presente en 48 de las 75 localidades, lo que supone el 64% del total. Estos municipios suman el 80% de la población de Córdoba, según la información facilitada por el responsable de Cs.

Torrejimeno explica que el partido tiene dos tipos de estructuras, dependiendo del número de afiliados en cada localidad. Cuando la cifra es de siete o superior, se constituye una agrupación; por debajo de este dígito, se conforma un grupo local. En Córdoba, en concreto, hay ya nueve agrupaciones, de las que dos tienen la singularidad de ser de carácter comarcal y engloban a los municipios de la Sierra -con 22 ayuntamientos- y del Alto Guadiato -nueve consistorios-. Las otras agrupaciones son Córdoba, Lucena, Montilla, Priego de Córdoba, Palma del Río, Cabra y Baena. Respecto a los grupos locales, se han constituido en Aguilar de la Frontera, Añora, Castro del Río, Fernán Núñez, Hinojosa del Duque, La Rambla, Montoro, Peñarroya-Pueblonuevo, Pozoblanco, Puente Genil, Santaella, Villa del Río y Villafranca. Pese a ello, como recoge el estatuto de la formación, la única sede se encuentra en Córdoba capital: "En los municipios utilizamos centros cívicos o sedes de asociaciones", señala.

El objetivo con vistas a la primavera de 2019, cuando está previsto que tenga lugar la próxima cita electoral para decidir el color de las alcaldías, es "trabajar" para presentar lista "en el mayor número de municipios posible", aunque Torrejimeno asegura que no habrá candidaturas "a cualquier precio". "No por tener cuatro afiliados en una localidad vamos a presentarnos. Nuestros candidatos tienen que ser proactivos y, como decimos en el partido, naranjas", incide el secretario de Organización. Así, con esta implantación creciente en la provincia la formación ganadora en las últimas elecciones catalanas pretende "consolidar marca". E insiste: "No buscamos concejales".

El despegue de la formación naranja en la provincia comenzó a raíz del trabajo del grupo en el Congreso de los Diputados pero, sobre todo, como reacción a la crisis institucional abierta por las fuerzas independentistas en Cataluña. El papel de Inés Arrimadas ha sido, en este sentido, "decisivo", con un discurso firme contra el separatismo que llevaron a Ciudadanos a ganar las elecciones autonómicas catalanas, valoran desde el partido en Córdoba. También ha servido todo este proceso para demostrar que la formación naranja no es un proyecto personalista de Albert Rivera, sino que hay muchos otros nombres detrás, insiste el secretario de Organización de Córdoba.

Como en muchas otras parcelas, también en la política empiezan a ser fundamentales las redes sociales y el mundo digital. Éste, de hecho, es el principal medio de acercamiento de nuevos simpatizantes al partido, tras lo cual los responsables institucionales se ponen en contacto para analizar el grado de compromiso. "Contactan profesionales de la sanidad, arquitectos, ingenieros, abogados, muchos profesionales liberales que tienen que aportar a la vida pública", considera Torrejimeno, quien insiste en que la característica común es que sean "proactivos" y "tengan voluntad de aportar ideas y talento". Y frente a las críticas que los tachan de tecnócratas, alega que "el talento lo puede aportar también un agricultor, una ama de casa o un desempleado, independientemente de si tiene estudios o no".