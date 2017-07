La calle Cruz del Estudiante reabre al tráfico con más de un mes de retraso

Con más de un mes de retraso sobre la fecha prevista, ayer se reabrió al tráfico rodado la calle Cruz del Estudiantes, una de las principales arterias comerciales de Puente Genil cuya remodelación se ha convertido en los últimos meses en objeto de polémica tras las quejas expresadas por un grupo de comerciantes, que desde el inicio se opusieron al proyecto; y las deficiencias apreciadas durante los trabajos, un asunto, este último, que también ha dado lugar a un amplio debate ciudadano y especialmente político.

De hecho, durante el pasado Pleno el portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, recordó que su grupo advirtió que el primer tramo ejecutado, el más cercano al Paseo del Romeral, ya presentó problemas y mostró su malestar ante las vicisitudes que ha acarreado la intervención y la "falta de seguimiento" que a su juicio ha tenido por parte del equipo de gobierno. "Se han generado enormes polvaredas, ha faltado un director de seguridad de las obras, ha habido zonas donde los ciudadanos han tenido que caminar sobre tablones, a veces sólo había trabajando un peón y un oficial, y constatamos que, a pesar del tiempo transcurrido, existen deficiencias grandes", argumentó el edil del PP, quien también pidió explicaciones por las modificaciones de las zonas de aparcamiento inicialmente previstas.

El alcalde, Esteban Morales (PSOE), por su parte, recordó que el Ayuntamiento ha ido atendiendo las demandas vecinales que han ido surgiendo en relación a las obras. "La intención era comenzarlas por el tramo más cercano a Correos, pero sólo cuando se comenzó a intervenir sobre el firme se determinó la posibilidad de empezar por el otro lado, cosa que finalmente se hizo", afirmó, matizando que "con respecto a la arboleda, al ir las canalizaciones de suministros básicos en la zona del acerado de la plaza de Abastos, se entendió que no se podían realizar perforaciones y se optó por sustituir esos árboles por maceteros".

"Ante la llegada de la Semana Santa, se atendió a la paralización temporal de las obras formulada por los comerciantes, lo que derivó en la apertura de negociaciones con la empresa, determinándose que la finalización sería el 5 de mayo", recordó. "Aún así, y a pesar de todo ello, tengo que decir que cuando las obras no se ejecutan a conformidad de quien las va a recepcionar, únicamente nos queda exigir que se reparen esas deficiencias, y que lo que no está bien, se levante y se repare", afirmó y aseguró que "la empresa no se va a ir de Puente Genil sin tener la obra bien hecha". "Vamos a seguir haciendo obras, y sabemos que vamos a enfadar a muchos vecinos con ellas, pero es imposible no causar molestias cuando se trata de trabajos que tienen una duración superior a los dos o tres meses", anotó Morales.