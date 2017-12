Covap participa en una acción en EEUU para promocionar el jamón ibérico

Un total de 46 periodistas de 32 medios de comunicación de Estados Unidos han conocido en Miami las características y el método de corte del jamón ibérico andaluz en una promoción coorganizada por la Consejería de Economía y Conocimiento y Turismo de España en el marco de la sexta edición del Interactive Cooking Experience. La promoción culinaria ha tenido lugar en los restaurantes Valentia y Xixon, y contó con varios cursos de corte de jamón ibérico y talleres sobre las propiedades de este preciado alimento de la gastronomía nacional denominados How to cut, preserve and taste an Iberico Ham (Cómo cortar, conservar y saborear el jamón ibérico).

La Junta informó ayer de que entre los 46 profesionales de la comunicación participantes se encontraron periodistas, influencers, instagramers y bloggers especializados en gastronomía, estilo de vida y viajes. Además de la exhibición interactiva con los invitados, la actividad se combinó con la creación de una serie de platos de cocina mediterránea, tanto con tapas innovadoras como tradicionales, que utilizaron productos típicos andaluces como el aceite de oliva o el vino. En concreto, han participado las dos únicas empresas andaluzas presentes actualmente en el mercado con jamón ibérico, Covap, con su marca Alta Expresión de Los Pedroches, y Cinco Jotas (Huelva) con Cinco Jotas Jamón 100% Ibérico de Bellota. Además, aportaron sus productos de calidad las firmas Sánchez Romate Hermanos (Cádiz) y Aceites del Sur (Sevilla). La participación de las firmas andaluzas contó con el apoyo de Extenda.