El Consistorio reclama al Obispado los bienes de la Fundación Camacho

El Ayuntamiento de Carcabuey acudirá a la Fiscalía en septiembre si el Obispado no renuncia antes a los bienes de la Fundación Camacho Lozano, para que sea el órgano judicial quien determine si "esas irregularidades son constitutivas de delito o no", tal y como expusieron ayer representantes de la corporación municipal carcabulense. Para entender por qué todos los grupos con representación municipal -IU, PP y PSOE- han llegado a esta unión para defender la recuperación de esos bienes hay que remontarse hasta 1945, cuando Aurora Camacho Lozano, una vecina de esta localidad de la Subbética, constituyó la fundación benéfica-docente Hospital-Asilo de San Padre Apóstol y el colegio Divino Maestro y determina que el patrono y administrador de la misma fuera el Obispado de Córdoba. Tres años más tarde, en 1948 hay una resolución ministerial para que se inscriban en el Registro de la Propiedad a nombre de la citada fundación los inmuebles que le pertenecen y un capital de 620.500 de las antiguas pesetas -algo más de 3.700 euros-. Bien, Aurora Camacho Lozano fallece en 1970 y su heredero universal -su marido y hermanos también habían muerto y no tenía hijos- es el Obispado. Tras su fallecimiento, el órgano eclesiástico inscribió en 1971 a su nombre "tanto el capital financiero como el inmobiliario que había dotado a la Fundación", según indicó el concejal del PP, Juan Marín Pérez. Esos bienes son ahora un solar -el hospital desapareció-, y una guardería que está en activo y que depende de la Fundación Santos Mártires, que pertenece a la Diócesis de Córdoba. "No vamos a dejar que esto pase de largo porque como representantes legales del pueblo tenemos que estar unidos", incidió el edil, al tiempo que señaló que "no se trata de un compromiso moral, sino que han expoliado a la Fundación".

El primer edil de Carcabuey, Juan Miguel Sánchez (IU), por su parte, recordó que en 2012 el obispo "se comprometió a resolver el contencioso". Sin embargo, continuó, "han pasado cinco años y no se ha dado ningún paso, pero tenemos la decisión unánime de llegar hasta donde tengamos que llegar". Desde el Consistorio, continuó, "hemos tenido la puerta abierta al diálogo, pero desde el Obispado sólo hemos tenido evasivas y ninguna respuesta ante nuestros escritos". El último de estos escritos fue el que presentaron ayer ante el Obispado en primer lugar y, posteriormente, ante la Delegación del Gobierno de la Junta. Y es que, los miembros de la Corporación municipal denunciaron también "la dejadez de funciones por parte de la Junta de Andalucía desde hace más de 20 años" porque "nos consta que los funcionarios competentes informaron sobre este alzamiento de bienes y no se hizo nada".

El Obispado declinó ayer hacer declaraciones al respecto.