El Consistorio mantiene tres pozos de agua de uso agrícola ante la falta de lluvia

La campaña de recogida de la aceituna comienza en la provincia de Córdoba mientras el campo se resiente y muestra su peor versión debido a la escasez de precipitaciones, algo que no sólo afecta al aspecto de los olivares, sino que también ataca a las reservas hídricas de las explotaciones agrarias. Un escenario preocupante ante el que las Administraciones públicas se muestran sensibles poniendo a disposición de los agricultores, en la medida de sus posibilidades, herramientas y recursos que les faciliten la ardua tarea de recoger la cosecha en estas condiciones tan adversas.

Es el caso del Ayuntamiento de Cabra que, pese a la sequía, continúa manteniendo su red de puntos de abastecimiento de agua para uso agrícola. Así lo hicieron saber ayer el alcalde, Fernando Priego (PP), y el delegado municipal de Agricultura, Francisco Casas (PP), quienes lanzaron un mensaje de tranquilidad al sector agrario ante la escasez de un bien tan necesario como escaso para la viabilidad de las explotaciones en el municipio. "Nos encontramos en una situación clave y con un gran déficit de agua", algo contra lo que "no podemos luchar con agua, porque no la tenemos", sentenció el regidor egabrense que por el contrario mostró el compromiso del Consistorio con los centenares de familias egabrenses que tienen en el campo su principal medio de vida.

En la actualidad la entidad local cuenta con tres puntos de abastecimiento de agua para esta finalidad, dos de ellos "con suministradores automáticos" en el Camino de los Frailes y en el antiguo Matadero Municipal, así como el ubicado en la Encimilla, explicó Casas, dejando claro que "los pozos siguen en uso para intentar paliar las dificultades que los agricultores se encuentran por la escasez de lluvia", que ha provocado que muchos de ellos que dan servicio a explotaciones agrarias y ganaderas se vean a estas alturas de otoño prácticamente secos.

El responsable municipal pidió también a los usuarios del servicio "que hagan un uso responsable de estos puntos" y que "no abandonen ningún recipiente que contenga productos químicos o fitosanitarios", ya que además de perjudicar el entorno rural del municipio "podemos ser objeto de sanción".

A pesar de ello, la sequía no provocará restricciones para el abastecimiento de agua doméstica y domiciliaria. Así lo aseguró también el alcalde, quien confesó que durante el verano "hubo situaciones complicadas", que, no obstante, pudieron solventarse "con aforamientos" sin grandes consecuencias. "Con todas las precauciones". Priego consideró que no será necesario adoptar medidas en este sentido, dejando la puerta abierta a esta posibilidad si persiste la ausencia de precipitaciones.

La red pública de Cabra comenzó a configurarse en 2011 y se suma a la línea de inversiones y proyectos destinados a hacer más sencilla la tarea agrícola, entre los que una importante parte corresponde al arreglo y mejora de caminos rurales para lo cual el Ayuntamiento de Cabra ha invertido 95.000 euros de fondos propios en un total de 13 trazados, algunos de ellos tan importantes como la Vereda de Castro, cuyos tres tramos discurren por los términos municipales de Lucena, Cabra y Castro del Río. Al respecto, el primer edil solicitó "la ayuda de la Junta de Andalucía" para dar respuesta a otros 13 caminos "de su titularidad" que todavía no han sido intervenidos y precisan de una actuación urgente ante el estado de deterioro que presentan. "Los agricultores llevan pidiendo años la aplicación de los 64 millones de euros prometidos" para su arreglo, comentó.

"Es importante que estén en el mejor estado posible ya que suponen la vía de acceso a las explotaciones y extraer su fruto", señaló Casas, quien afirmó que el Consistorio aspira a "tener una red de caminos en perfecto estado de revista" ya que "es una obligación, pero también un anhelo" de su área municipal.