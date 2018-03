El Consistorio reclama el cumplimiento de la restauración hidráulica del río Zagrilla

El alcalde de Priego de Córdoba, José Manuel Mármol, ha solicitado el cumplimiento del Plan de gestión del riesgo de inundación de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, que incluye la restauración hidráulica y ecológica del río Zagrilla. Un proyecto que, según recordó Mármol, se aprobó mediante Real Decreto en el año 2016, estando previsto el comienzo de los trabajos en enero de ese mismo año y fijándose su finalización en diciembre de 2021. En total se destinarían a este proyecto 2,89 millones para la zona del Zagrilla.

En este sentido, Mármol subrayó que "esta obra no se ha empezado ni se ha licitado, no se ha hecho nada, por lo que desde el Ayuntamiento, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), solicitamos que se lleven a cabo estas obras para". Aunque la competencia corresponde a la CHG, el alcalde apuntó que los Presupuestos del Estado no han destinado dinero a este fin.