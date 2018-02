El Consistorio tendrá que adaptar los reductores de velocidad a la ley

El Ayuntamiento procederá, en las próximas semanas, a la sustitución de aquellos resaltes y reductores de velocidad sobreelevados que no se adapten a la normativa vigente, por superficies adecuadas que sí se ajusten a la misma. Así lo adelantó el concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Francisco Morales (PSOE), que en respuesta a una pregunta formulada en sede plenaria por el portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, explicó que la decisión viene motivada por la visita a Puente Genil del fiscal de Seguridad Vial de Andalucía, Luis Carlos Rodríguez, quien advirtió que muchos de estos resaltos no cumplían los preceptos establecidos en la Orden 3053/2008 de 23 de septiembre, referida a la instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta, que especifica qué tipos hay, dónde se pueden colocar y dónde no, qué geometría y dimensiones deben tener, y cómo se han de construir y señalizar.

El edil reconoció que "actualmente en Puente Genil nos encontramos con resaltos de diferentes tamaños y alturas, y de hecho hay algunos que son verdaderos muros o tabiques". "Ante ello atendimos a la petición del fiscal de rebajar el límite de velocidad máxima en todo el casco urbano, de 50 a 30 kilómetros por hora, pero también estamos trabajando en el ámbito de la normalización de la situación, quitando y rebajando este tipo de reductores, viendo caso por caso", aseguró.

Los primeros resaltos que han sido sustituidos estaban en la Cuesta del Molino, además de los que jalonaban la calle Compañía de María, en la trasera del instituto Profesor Andrés Bojollo, donde hace algunos meses ya se procedió a instalar unas superficies sintéticas mucho más llevaderas que las bandas reductoras de obra que durante mucho tiempo despertaron el malestar de los conductores.

También se prevé que se acondicionen los instalados a la entrada de la avenida de la Estación, aunque si hay algunos que llevan años en el centro del debate son los de la calle Miguel Quintero, muy frecuentada por quienes acuden al Hospital de Alta Resolución y utilizan esta vía para regresar al casco urbano sin salir a la carretera, y los resaltos de la calle Cortes Españolas, donde hay siete consecutivos en un espacio aproximado de unos 500 metros, todo ello sin olvidar barrios como el del Mirador del Genil, donde proliferan estas bandas de alquitrán en calles como Poeta Antonio Serrano o Madre Teresa de Calcuta.

Desde 2008 hubo un plazo de dos años para la adaptación de los reductores de velocidad ya existentes a las condiciones de la nueva instrucción técnica. La modificación fue obligatoria para las carreteras del Estado y travesías, pero no para los instalados en las calles de las ciudades, ya que aunque sí era recomendable, los ayuntamientos los adaptaron de manera voluntaria. Por ello, muchos resaltos se quedaron como estaban, lo que ha provocado las lógicas quejas de los conductores que habitualmente circulan por esas zonas.