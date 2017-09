El Consistorio planea comprar Morana con el justiprecio de la Autovía del Olivar

El alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE), ha informado a el Día de que los 1.548.927 euros recibidos por el justiprecio de los terrenos municipales que la Junta de Andalucía expropió para la construcción del tramo Lucena-Cabra de la Autovía del Olivar, "podrían encajar perfectamente para la adquisición del yacimiento arqueológico de Morana". Se trata de un enclave en el que se han constatado restos de sucesivas civilizaciones desde el Bronce final, en el siglo VII-VI (a. C.), hasta la época árabe.

"Mi gusto sería adquirir este yacimiento lo antes posible, no sólo por su explotación turística sino por el valor patrimonial que tiene", subrayó el primer edil. Pérez destacó también que "se trata de un recurso que, con el tiempo, podría tener un valor inestimable ya que es una ciudad iberoromana que nada puede desmerecer a Torreparedones, al margen del valor paisajístico que tiene". "Hace un año estuvimos en conversaciones con la familia propietaria de los terrenos donde se alza dicho yacimiento y las relaciones eran muy cordiales por lo que entiendo que no habrá grandes obstáculos para adquirirlos", recordó el primer edil. No obstante, especificó que se trata de "una estrategia de actuación para el próximo año que podría encajar con los recursos citados o con los fondos recibidos del Programa Europeo de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi)", en torno a cinco millones de euros.

Este yacimiento fue declarado Bien de Interés Cultural el 6 de marzo del año 2000 y, desde entones el Ayuntamiento lucentino, ha venido realizando distintas gestiones que posibiliten la compra o permuta del mismo a sus dueños cuya propiedad se ha ido modificando a lo largo de estos años. Este yacimiento arqueológico presenta abundante material de épocas orientalizante, ibérica, romana y algunos y dispersos restos mulsumanes. Con una superficie de 15 hectáreas, se ubica en el camino de la aldea de Jauja y a escasa distancia del paraje natural de la Laguna Amarga. El paso de los años, y los diversos expolios a los que se ha visto sometido, han provocado la pérdida de materiales de un recinto en el que hubo un asentamiento humano en el siglo IX a. C.

Entre los vestigios arquitectónicos más interesantes destaca una doble línea de muralla: La primera rodea la cima del monte, mientras que la segunda se localiza en la zona más accesible, la ladera sur. En este segundo recinto destaca una atalaya ibérica situada sobre una meseta de altura menor que avanza sobre el terreno circundante. De época romana hay siete cisternas de opus caementicium (hormigón romano) y revestimiento de opus signinum -tejas partidas en trozos pequeños-, localizadas en el sector sur del cerro. Su datación probablemente sea del siglo I. También destacan de este momento un almacén, que podía corresponder a una obra hidráulica, y otros restos funerarios, posiblemente una cámara hipogea de cronología no definitivamente determinada.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló en marzo del año pasado a favor de la demanda contenciosoadministrativa interpuesta por el Ayuntamiento de Lucena a la Junta de Andalucía debido al impago de la expropiación de los terrenos municipales para la construcción de la citada Autovía del Olivar a su paso por el municipio lucentino. La sentencia afirma que "condenamos a la Junta de Andalucía a que abone a la Corporación Local la cantidad de 1.048.927,50 euros, más intereses de demora, como justiprecio correspondiente a la expropiación de los terrenos de titularidad municipal coincidentes con las fincas número 52 a 56 en ejecución del proyecto Duplicación de la Calzada de la A-340, Lucena-Cabra. Tramo Enlace a-45 Intersección A-318".