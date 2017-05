El Consistorio acusa a Luis Moreno de registrar la marca Torreparedones

Nueva polémica en torno al yacimiento arqueológico de Torreparedones. El Ayuntamiento de Baena ha contratado los servicios de la agencia de propiedad intelectual y gabinete jurídico Lehmann & Fernández para ejercer oposición al registro de la marca Torreparedones por parte del ex alcalde de esta localidad, el socialista Luis Moreno Castro, componente ahora de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Baenense.

Desde el equipo de gobierno lamentaron ayer que en el año 2009, siendo alcalde "el mismo ciudadano que pretende apropiarse ahora de la marca" y el ex concejal de Cultura, José Tarifa Contreras, se registrase únicamente la marca Torreparedones para productos alimenticios y no se asignase un contacto de referencia para la defensa de futuros intentos de registro en otros epígrafes. Por este motivo, según fuentes municipales, "no se pudo impedir el registro de la marca Hotel Torreparedones en 2012".

Por este motivo, y para la defensa del nombre, el Consistorio baenense ha presentado los documentos de las escrituras de compraventa, la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) del yacimiento arqueológico, el inventario de piezas, el Plan Director del sitio y los dominios de la propiedad y publicaciones relacionadas con el título de Torreparedones.

El alcalde de Baena, Jesús Rojano (PSOE), aseguró ayer que no va a permitir que ningún particular se haga dueño de Torreparedones y recalcó que el yacimiento arqueológico "pertenece al Ayuntamiento de Baena y a los baenenses, se trata de un bien público y nadie va a hacer negocio con lo que es de todos".

La Plataforma en Defensa del Patrimonio Cultural, Histórico y Arqueológico baenense convocó ayer a los medios de comunicación a una nueva rueda de prensa que van a celebrar el próximo jueves y ya han adelantado que el motivo de la misma es informar precisamente del registro de la marca Torreparedones por parte de la plataforma y de la creación de diferentes dominios web. El hallazgo de indicios de un anfiteatro en suelo de Castro del Río ya causó polémica hace unos meses.