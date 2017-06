Apunto de cumplirse la primera mitad del mandato desde la celebración de las elecciones municipales en mayo de 2015, el Palacio de la Merced se ha convertido en una olla a presión, tal vez efecto del calor. Así ha quedado la situación retratada en el Pleno ordinario del mes de junio, celebrado el pasado miércoles, con una colección de exabruptos por los diputados de uno y otro grupo que nada tienen que ver con el clima de entendimiento que debiera caracterizar esta institución. Aunque lo cierto es que los asuntos de gestión, esos que realmente afectan a la vida de los ciudadanos, se despacharon en apenas media hora, por unanimidad y sin debate. La trifulca, como ya suele ser habitual, llegó después, a la hora de confrontar las ideas políticas en las proposiciones y en el turno de ruegos y preguntas.

El momento más tenso de la sesión fue protagonizado por el portavoz de Ciudadanos (C's), José Luis Vilches, quien llevaba a Pleno una proposición en la que requería a los grupos políticos que controlaran sus ansias de debatir y sólo llevaran a las sesiones aquellos asuntos en los que la Diputación es competente o realmente posee verdadera capacidad de influencia. Vilches aportó, la verdad, un informe contundente elaborado por su propio grupo: sólo el 22% de las mociones aprobadas durante el presente mandato han sido eficaces. Los diputados han debatido, en concreto, 66 proposiciones sobre asuntos tan variopintos como la cohesión de España, la crisis migratoria y la situación de los refugiados, la buena gobernanza, el pacto social por el agua o las hermandades de Semana Santa. De todas ellas, según el informe de C's, el 55% no tuvo ninguna repercusión, frente al 22% que sí resultó eficaz o el 23% que tuvo resultados sólo en parte.

"No han creado un puesto de trabajo en su vida", espeta José Luis Vilches, de C's

Como era de prever, la medida del diputado de C's cosechó el voto en contra del plenario -exceptod el PP, que se abstuvo-. Así que, para cerrar el debate, Vilches, aunque sin levantar el tono de voz, se despachó a gusto censurando el trabajo de sus colegas: "Lo que aquí se trae la mayoría de las veces es un corta y pega. Y se discute con tan poco nivel que tampoco se aprende nada". Aunque la mayor salida de tono llegó al cierre, cuando el edil de la formación naranja echó en cara a los diputados que no hayan "creado un puesto de trabajo en su vida", en una salida de tono poco acorde con lo que significa la confrontación de ideas. "Ya está bien de esa demagogia marxista", se refirió específicamente a los diputados de IU, con quienes mantiene un especial distanciamiento ideológico.

El segundo momento de tensión tuvo como protagonistas al portavoz del PP, Andrés Lorite, y al presidente de la Diputación, el socialista Antonio Ruiz. Ya en el turno de ruegos y preguntas, el diputado popular puso sobre la mesa un arsenal de cuestiones, la mayoría de ellas con un común denominador: el uso partidista que el PSOE, según Lorite, estaría haciendo de la institución por negarle a su grupo, por ejemplo, el uso del patio del Reloj para desarrollar un acto con los medios de comunicación.

Las réplicas y contrarréplicas derivaron en el ya clásico "y tú más" cuando Ruiz recordó a Lorite su época como responsable de Infraestructuras y sus visitas a los municipios de la provincia "sin invitar a los alcaldes". Como ejemplo, puso un acto en Rute, donde es regidor y al que se quejó que no lo había invitado. El diputado popular, pos su parte, expresó su "malestar" por que "en reiteradas ocasiones" las invitaciones de colectivos y asociaciones que llegan al Palacio de la Merced "no se hacen extensivas al resto de grupos". Cuando las cuestiones estéticas están por encima del debate de las ideas y las propuetas algo indica, desde luego, que no se camina por la dirección adecuada.