Centenares de personas marchan a favor de las personas dependientes

Centenares de personas respondieron a la llamada de la Plataforma Ciudadana de Personas Mayores y Dependientes (PCMyD)y se manifestaron en Pozoblanco bajo el lema Los Pedroches con nuestros mayores y dependientes. La marcha, que recorrió distintas calles del municipio pozoalbense y concluyó con la lectura de un manifiesto en la puerta del Ayuntamiento, contó con el apoyo de alcaldes de la comarca y representación de todos los grupos políticos.

En el texto, leído por José Chamizo, ex Defensor del Pueblo Andaluz, se explicó que "muchos de nuestros mayores y personas dependientes se encuentran en situación de necesidad o de emergencia oficial" y, según la PCMyD, "la denominada Ley de Dependencia no les facilita los recursos que necesitan y les pertenecen por derecho". Además, se hizo especial hincapié en recordar que "en España, cada día fallecen más de 1.000 personas dependientes sin recibir el servicio al que tienen derecho".

En este sentido, y centrándose en la situación en Andalucía, el manifiesto de la PCMyD, recogió que en nuestra comunidad autónoma "existe una lista de espera de personas con derecho reconocido y sin presentación, que están desatendidas por la Administración Pública, que asciende a 96.934 dependientes". Esto conlleva, según los convocantes de la manifestación, que "nuestros mayores y las personas dependientes vean negados sus derechos, sean silenciados, ignorados y tratados de manera desconsiderada al mantenerles desatendidos y en espera durante incluso años para que les sean concedidos los derechos que la ley les garantiza".

"Muchos viven solos, se encuentran enfermos, necesitados de ayuda de terceras personas", continuó el texto de la Plataforma, para recordar que "la Ley de Dependencia, que debe ser uno de los pilares del bienestar social, les ha desamparado al no prestarles la ayuda necesaria para tener una vida digna". Ante esto, desde la PCMyD aseguraron que desde Los Pedroches "no se cesará en el empleo de conseguir que la Ley de Dependencia se cumpla y no haya una persona en situación de dependencia que esté desatendida".

Ante todo esto, la Plataforma calificó la situación de "injusticia social debida a una negligencia administrativa", con lo que plantearon una serie de exigencias entre las que destacan que "en el plazo de un mes, todas las solicitudes de dependencia de Los Pedroches, con antigüedad superior a seis meses, sean valoradas y concedidos sus correspondientes grados y recursos". Además, en el texto leído por Chamizo reclamaron que en Pozoblanco "se inicie el proceso para construir un nuevo centro residencial para mayores y dependientes dotado de plazas públicas al alcance del poder adquisitivo de las personas".

Por último, los convocantes calificaron como "lamentable" que tras "haber llamado durante seis meses a diversas puertas de la Junta de Andalucía, no se haya abierto ninguna". Además, denunciaron que, a día de hoy, la única respuesta de la administración andaluza sea "la pasividad y la única solución que ofrecen es decirnos que todo tiene que continuar igual".

Dos horas antes del inicio de la manifestación, el instituto Los Pedroches acogió una conferencia de Chamizo titulada El maltrato a las personas mayores: características de una tragedia social. Chamizo calificó como "lamentable" que la Ley de Dependencia todavía "no se haya convertido en una realidad justa y adecuada para las personas que llevan muchísimo en lista de espera".

En este sentido, el ex Defensor del Pueblo Andaluz aseguró que es "una responsabilidad tanto de la administración autonómica como del Gobierno central", y recordó que "muchísima gente muere en lista de espera para acceder a un derecho que les corresponde y esto es algo que conviene que se resuelva".