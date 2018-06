CSIF alerta de la "insuficiente" contratación de médicos para cubrir las vacaciones

Csif Córdoba denunció ayer la "escasez de contrataciones previstas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para cubrir las bajas que se producirán este verano en el Área Sanitaria Norte de Córdoba. El sindicato aseguró que, por falta de facultativos en la bolsa de trabajo, "no está previsto realizar ningún contrato de médicos de familia durante el período estival".

Así, el bajo nivel de sustituciones provocará que "las funciones de los trabajadores que están de vacaciones tengan que ser asumidas por sus compañeros en activo, generando una importante sobrecarga laboral". Y todo ello "sin ninguna compensación económica" por parte del SAS, que "suele utilizar la excusa de las necesidades del servicio para obligar a sus profesionales a duplicar o, incluso, triplicar cupos y aumentar considerablemente las guardias mensuales".

CSIF Córdoba denunció que estos problemas son "consecuencia de la falta de previsión de la Administración sanitaria, que justifica el hecho de que no se cubran todas las bajas a que no hay profesionales disponibles en las bolsas de trabajo o a que no cuentan con recursos económicos suficientes para las contrataciones".

Por otro lado, el sector de Sanidad de CSIF mostró su disconformidad a la decisión de la dirección gerencia de denegar todas las reducciones de jornada por guarda legal que solicita el personal médico de la Zona Básica de Salud (ZBS) de Pozoblanco. La alegación es "la imposibilidad de realizar contrataciones para sustituir a los profesionales que acuden a esta vía para poder atender a sus hijos en vacaciones".