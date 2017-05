CCOO demanda la red de ferroviaria de Cercanías para "vertebrar" la provincia

La secretaria General de CCOO, Marina Borrego, consideró ayer que "sobran motivos y justificaciones para llevar a cabo una red de Cercanías que vertebre la ciudad de Córdoba y su provincia" y añadió que la actual configuración de la provincia de Córdoba, con infraestructuras ferroviarias infrautilizadas y miles de habitantes condenados a la carretera a pesar de tener estaciones de ferrocarril en la "puerta" de su ciudad, es "impropio de un país que quiere ser puntero en transporte ferroviario, salvo que sólo quiera esto para ciertos niveles sociales y no para el resto". Con ello, la organización sindical se suma a la reivindicaciones de que exista una red ferroviaria que conecte la provincia.

Según la líder de CCOO, localidades como Puente Genil, Montilla, Aguilar de la Frontera, Posadas, Palma del Río o Villa del Río y barriadas de la capital como las de Alcolea, Villarrubia o El Higuerón, entre otras, no tienen servicio ferroviario o lo tienen muy precario y han de desplazarse a tomar trenes de Alta Velocidad que no paran en ciudades intermedias. Por tanto, anotó, "se abandonan a miles de ciudadanos a su suerte o a usar la carretera con tiempos de viaje muy superiores en el transporte público". Y esto ocurre, según Borrego, en una de las provincias con mayor tráfico ferroviario de España en número de trenes circulando. Una provincia en la que, actualmente, la oferta ferroviaria de proximidad en Córdoba solo está constituida por el trayecto Córdoba-Campus Universitario de Rabanales, con casi un millón de viajes al año. Este trayecto de Cercanías ha sido considerado por Renfe dentro del área de Media Distancia, entre otras cosas, para no justificar un núcleo de Cercanías, añadió.

Así, señaló que una adecuada red de Cercanías "es fundamental para estructurar adecuadamente la movilidad y su evolución en el núcleo urbano y periurbano de Córdoba, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía del núcleo de Córdoba en los ámbitos relativos al transporte y sus efectos y conseguir una rentabilidad global mediante la contabilización de costes externos". Borrego incidió en que, en su nivel óptimo, el Cercanías conseguiría que la ciudad de Córdoba y sus áreas periurbanas estuvieran al nivel de ciudades españolas y europeas, así como un gran ahorro en el gasto por persona en transporte mediante la integración de este transporte en las estructuras de Consorcios.