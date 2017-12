CCOO pide aparcamientos gratuitos para la plantilla del Hospital

El responsable de la sección sindical de CCOO del Área de Gestión Sanitaria Sur de Córdoba, Jaime López, informó ayer de que ha remitido un escrito al gerente de este organismo sanitario, Nicomedes Rodríguez Rodríguez, en el que solicita su intervención ante el Ayuntamiento de Cabra ante "la progresiva eliminación de aparcamientos gratuitos en los alrededores del Hospital Infanta Margarita". Una situación que se extiende, anotó, a "zonas baldías aledañas, obligando con ello a los trabajadores que acuden a diario a sus puestos de trabajo a pagar un parking privado, con tarifas diarias de seis euros".

Para López, "no es comprensible que este centro sanitario no disponga de aparcamientos gratuitos para sus profesionales" como sí tienen otros centros de la provincia, como es el caso del Hospital Reina Sofía y, por ello, solicitó que "se habiliten zonas o fórmulas que no supongan un gasto extra de sus salarios".

A su juicio, la falta de aparcamientos exclusivos para el personal sanitario "está suponiendo un importante gasto mensual para los trabajadores, especialmente, para los que tienen que desplazarse desde otras localidades".

El secretario general del sindicato provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba, José Damas, por su parte, recordó que recientemente ha solicitado por escrito al Área Gestión Sanitaria Sur de Córdoba un plan de movilidad para todo el área sanitaria y, en especial, para el Hospital Infanta Margarita de Cabra.