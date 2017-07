Blindaje para la patrona

La imagen de María Santísima de Belén Coronada, patrona de Palma del Río, volverá esta noche a presidir su altar en la ermita que lleva su nombre, justo cuatro meses después de que, el domingo 22 de enero, la talla sufriese un robo del que todavía no se ha identificado a sus autores. Tras saltar la verja que delimita el camarín de la Virgen, los ladrones se hicieron con dos pulseras tipo esclavas de oro pertenecientes a la muñeca izquierda del Niño Jesús, una esclava de oro de la patrona, junto a un juego de pendientes de coral y un alfiler de oro situado en el pecho, además del cetro que portaba en la mano derecha. Las coronas de ambas figuras religiosas también fueron desvalijadas, aunque éstas carecían de valor al tratarse de una réplica.

En este tiempo, la imagen mariana no ha estado expuesta al público, aunque no ha abandonado el recinto situado en la margen derecha del río Guadalquivir. El imaginero palmeño Manuel Jacob Quero se ha encargado de realizar la restauración dado que las tallas sufrieron daños. Estas labores no comenzaron hasta que la Comisión de Arte Sacro del Obispado Córdoba dio su visto bueno. De la imagen de la patrona se han arreglado los dedos de la mano derecha que aparecieron dañados durante la inspección ocular de la Guardia Civil. Y es que, "al sustraerle el cetro de orfebrería se le partieron las dos falanges, las del dedo índice y corazón", contó el restaurador. En la cabeza también tenía algunos daños "en el soporte del anclaje de la corona", añadió. En cambio, en la figura del Niño Jesús ha sino necesario crear un nuevo brazo izquierdo, ya que el anterior fue arrancado y no apareció.

Este suceso ha provocado que la hermandad blinde, de alguna manera, a su titular. El Ayuntamiento ha colaborado con la instalación en el altar de una mampara de seguridad -por valor de 4.000 euros- y varias cámaras vigilan el interior del templo. Esta noche tendrá lugar una misa para bendecir dichos elementos y su posterior imposición tanto a la virgen como al niño. "Agradecer el pueblo de Palma del Río y al Ayuntamiento por la colaboración", remarcó la hermana mayor, Belén González. De momento no se ha cuantificado el importe de los daños, eso sí, la imagen lucirá sus mejores galas en el regreso a su camarín con el traje regalado por los diseñadores Victorio y Lucchino hace unos años y un manto blanco.