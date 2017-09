El Ayuntamiento reubicará cinco delegaciones para ahorrar costes

El equipo de gobierno municipal ha tomado la decisión de reubicar cinco delegaciones municipales con el fin de "aprovechar los espacios y reducir costes", tal y como indicó ayer a el Día el alcalde de Lucena, Juan Pérez (PSOE). En concreto, se trata de las delegaciones de Personal, Igualdad, Participación Ciudadana, Innovación y Desarrollo Local, y Medio Ambiente. "Estamos intentando optimizar los recursos que tenemos, ya que se trata de un Ayuntamiento con una envergadura notable que tiene muchas dependencias distribuidas por la ciudad", explicó.

Así, las modificaciones serían las siguientes: Personal, que ya se ha ubicado en el edificio que ocupa la Delegación de Agricultura en la calle Pedro Angulo; Medio Ambiente, por su parte, se instalará en la planta superior del mercado de abastos junto a Urbanismo; la Fundación Ciudades Medias pasará al Palacio de los Condes de Santa Ana, donde se encuentra Turismo ya que trabajan estrechamente; e Igualdad irá al Centro de Formación, una vez que la Asociación del Alzheimer Nuestros Ángeles pase al edificio frente a la Policía Local. La delegación de Participación Ciudadana pasa a la Casa de los Mora, al igual que Desarrollo e Innovación Local. No obstante, ésta última modificación se encuentra a falta de aprobar el reglamento de uso de este edificio.

El Consistorio intervendrá en los centros sociales municipales

El primer edil explicó que "desde el equipo de gobierno entendemos que Innovación ha de estar en la Casa de los Mora porque también está desarrollando el Segundo Plan Estratégico, que es la estrategia de desarrollo urbano sostenible urbano que está impulsado, y se nutre, de la participación ciudadana". Por ello, continuó, "la oficina técnica que se crea para impulsar y desarrollar el Plan Estratégico, que engloba a personal de innovación y participación ciudadana, entendemos que deba estar allí ubicado".

Con estas modificaciones, que se culminarán en las próximas semanas, quedarían como edificios municipales en uso la Casa Consistorial, la Biblioteca Municipal, la segunda planta del Mercado de Abastos, la Casa de los Mora, el Palacio de los Condes de Santa Ana, el edificio de Servicios Sociales y el edificio de la calle Pedro Angulo, este último cedido a Lucena por parte de la Cámara de Comercio de Córdoba, pero teniendo que estar vinculado siempre a un uso relacionado con la agricultura.

Por otra parte, los edificios municipales de la calle Canalejas y el que se ubica encima de la oficina de Correos, en la plaza San Miguel, "quedarían libres; ahora veremos qué uso se les da", indicó. "Una posibilidad podría ser alzar un albergue, propuesta que partió de la edil de Régimen Interior. Tenemos que valorar si técnicamente tiene las condiciones para poder ser destinado a ese fin o no, aunque la venta podría ser otra opción", destacó. Para Pérez, "tener edificios cerrados no es opción". "Con esta actuación, optimizamos los servicios, los concentramos y nos hacemos con una serie de inmuebles a los que podemos dar una salida diferente", señaló.

El alcalde reconoció que "no sabemos qué coste tendrá esta reubicación de las delegaciones, pero en cada edificio hay una persona que recepciona y es un coste añadido que no tendremos en los edificios cerrados, al margen del ahorro de suministros y mantenimiento". Además, subrayó que el Reglamento de Participación Ciudadana "contempla la posibilidad de que tengamos servicios de información al ciudadano descentralizados, es decir, que se puedan prestar en otro lugar con objeto de presentar documentos o hacer alguna gestión de carácter ordinario. Para poder prestar ese servicio también cabría prestar el servicio de orientación laboral". Así, Pérez señaló que "lo primero que vamos a hacer es intervenir en los centros sociales municipales". "Hay que acondicionarlos para que puedan dar respuesta efectiva a esa propuesta y no sería una medida a adoptar en todos los centros, sino en los que se considerase que hay más distancia del centro como podrían ser el Centro del Valle, que además tiene mucha actividad, o el Centro de la Barriada de San Jorge", detalló. En relación a esta propuesta, según el primer edil, "ya se está elaborando por parte de los técnicos un programa de trabajo para intervenir en los propios centros y darles la utilidad que realmente queremos darle".