El Ayuntamiento reduce la deuda municipal un 40,4% desde 2011

El Ayuntamiento de Lucena verá reducida su deuda, una vez finalice este ejercicio, un 40,4% con respecto a 2011, situándose en 13,9 millones de euros frente a los más de 23,3 millones que tuvo hace seis años. La edil de Hacienda, Araceli Bergillos (PSOE), explicó ayer a el Día que "este año vamos a reducir la deuda del Ayuntamiento en torno a 1.100.000 euros de los 15.047.837 de deuda con los que iniciamos el ejercicio" y añadió que "esto supone que nuestra deuda a principios de año era del 38% frente al 110% que la Ley no permite rebasar para cumplir con la estabilidad presupuestaria".

Así, la concejal explicó las medidas de ahorro que desde el Ayuntamiento se han llevado a cabo en el mandato actual. Entre ellas, destacó que "tenemos en proceso un pliego de telecomunicaciones, que incluye líneas de internet y teléfono, para reestructurar este ámbito y reducir el coste municipal". Además, continuó, "está en proceso la nueva contratación del suministro eléctrico y se está implantando la sede electrónica para que los expedientes se tramiten en formato electrónico y no en papel". Bergillos matizó que las arcas municipales han invertido en torno a 13.500 euros para la adquisición de tabletas electrónicas para los 21 concejales, los cuatro secretarios de las comisiones y la interventora y el secretario municipales. "Hemos de tener en cuenta que cada pleno o comisión supone un gasto de 700 euros en papel para el Ayuntamiento. Con esta medida, teniendo en cuenta que mensualmente se celebra un pleno y cuatro comisiones como mínimo, podríamos amortizar en cinco meses esta inversión", dijo.

La edil detalló que "estamos reestructurando las instalaciones municipales para que no haya edificios medio abiertos, sino que estén completos y el resto se vendan o alquilen para reducir el gasto de mantenimiento de los mismos". Así, "está prevista la venta de algún edificio que patrimonialmente no sea importante para el Ayuntamiento, actualmente estamos esperando informes", anotó. No obstante, continuó, "hay plazas de aparcamiento que se han recibido por pagos de deuda que sí vamos a proceder a su venta a la mayor brevedad posible".

La edil informó también de que "hemos solicitado a Europa una ayuda de más de dos millones de euros para sustituir la luminaria de todo el municipio por puntos led, con lo que reduciríamos considerablemente el consumo y en cuatro o cinco años podríamos estar amortizando la inversión" y recordó que "tenemos pendiente la realización de un proyecto para lograr que la Casa Consistorial, un edificio antiguo, sea energéticamente sostenible".

Bergillos consideró que "este ahorro repercutirá en un mejor servicio al ciudadano" y destacó que a principio del mandato "realizamos una refinanciación y los préstamos que tenían un tipo de interés alto se bajaron a mínimos históricos". La edil recalcó que "hemos podido solicitar también un nuevo préstamo de 1,5 millones de euros para inversiones, que además se ha firmado a un tipo de interés fijo inferior al 2%, por lo que estamos seguros". "Con la amortización natural de la deuda del Ayuntamiento, ahora mismo cumplimos de sobra con todas las exigencias que nos marcan desde el gobierno central y con el paso de los años, si continuamos a este ritmo, nos quedaremos prácticamente sin deuda", concluyó.