El Ayuntamiento encarga un estudio para amparar la naranja con una DO

El Ayuntamiento de Palma del Río va a dar los primeros pasos para determinar si existe posibilidad de que Palma del Río cuente con una Denominación de Origen (DO) de la naranja, una acción que fue aprobada anoche en el Pleno. Para ello, la Administración local encargará un estudio de viabilidad a una empresa especializada con la intención de saber si la fruta o su zumo -e incluso ambos- reúnen las características para contar con este sello de calidad. "Vamos a tratar de ver la posibilidad de que en Palma del Río, bien para la naranja en fresco o bien para el zumo, o para ambas cosas, podamos tener denominación de origen", informó el alcalde, José Antonio Ruiz Almenara (PSOE), quien insistió en que si finalmente se consigue un marco regulador "eso mejorará nuestras perspectivas de valor añadido".

De esta forma, el Ayuntamiento será el abanderado y quien tome las riendas con esa consulta a profesionales para que determinen si se cumplen los requisitos necesarios para que un producto esté amparado con un marco regulador. Uno de ellos establece que el proceso debe desarrollarse íntegramente en el territorio, es decir, la producción, recogida, transformación y la industrialización. Un sello que, de lograrse, se circunscribiría únicamente a la localidad de Palma del Río.

El municipio cuenta por el momento con tres organizaciones de productores

En caso de que el análisis demuestre que no se cumplen con las características, el proceso quedaría parado, "pero tenemos que iniciar el camino", subrayó el regidor. En caso positivo y si el estudio muestra que es viable que la naranja de Palma del Río puede optar a la DO, el siguiente avance sería la puesta en marcha de una convocatoria para desarrollar "un estudio de recorrido donde se nos lleve al Ayuntamiento de Palma del Río a constituir una denominación de origen, evidentemente con el sector", concretó. Ruiz Almenara consideró que "puede ser una DO del zumo de cadenera y salustiana, o una u otra, o las dos, o una mezcla de las dos", aunque dejó la última palabra en manos de los expertos. "Si la hay del aceite -como las de Baena, Priego de Córdoba, Lucena y Montoro-Adamuz-, del vino -en el caso de la DO Montilla-Moriles, del zumo de naranja por qué no", se preguntó.

La institución municipal liderará este proyecto "hasta el momento que ya vea todo el mundo que es beneficioso, posible y se puede llevar a cabo, aunque seguiríamos colaborando", reconoció el primer edil. No obstante, una vez conseguido este paso, será entonces el turno del sector, que se encargará de continuar avanzando en este tema junto a organismos como el Grupo de Desarrollo Rural (GDR) o la Junta de Andalucía. Por eso, mientras tanto, "entendemos que el Ayuntamiento de Palma tiene que tomar la iniciativa", defendió Ruiz Almenara.

Esta idea de la DO también queda recogida en el documento de análisis del sector citrícola que el año pasado elaboró y aprobó la Corporación municipal. Un texto calificado como "proyecto de constancia" por el alcalde y donde se pretende mejorar la situación del sector citrícola. La localidad cuenta con tres Organizaciones de Productores, alguna de ellas genera un volumen de 47 millones de kilos de naranja anuales, que se traduce en 40.000 jornales entre campo y almacén, además de una planta de envasado de zumo.

El Pleno también acordó la colaboración con el GDR para pedir la Identificación Geográfica Protegida (IGP) en la marca Naranjas del Valle del Guadalquivir. Una medida, en este caso de ámbito comarcal, en la que se trabaja desde hace tiempo mediante la primera fase consistente en la puesta en funcionamiento de la misma.