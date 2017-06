El Ayuntamiento destinará 190.000 euros a las actuaciones de mejora del recinto ferial

El portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Gómez, informó ayer de los acuerdos aprobados en una Junta de Gobierno Local convocada, de manera extraordinaria, para iniciar los expedientes de obras de mejora en el recinto ferial y la sustitución del césped artificial del campo de fútbol, respectivamente, intervenciones que contarán con un presupuesto de 365.000 euros en su conjunto. Con respecto al recinto ferial, Gómez informó de la apertura del procedimiento de licitación de las obras de asfaltado y cerramiento, unos trabajos con un presupuesto máximo de 189.807,44 euros que consistirán en el "acondicionamiento de la zona de casetas, a la vez que se añadirán imbornales para la recogida de aguas pluviales y la instalación de una barandilla en la zona trasera de las casetas para impedir caídas". El portavoz municipal del PSOE indicó que el plazo de presentación de ofertas concluirá el 26 de junio, pudiendo hacerse forma telemática o presencial en el registro del Ayuntamiento. El plazo de ejecución de las obras será de un mes, con la intención de que en la primera semana de agosto estén los trabajos concluidos para no interferir en el montaje de los módulos de Feria. En este sentido, quiso dejar claro que "en el hipotético caso de que no exista la seguridad plena de que las obras acaben en el tiempo previsto, éstas no se ejecutarán y se pospondrán hasta después de la celebración de la Feria Real".

En relación a los trabajos de sustitución de césped del estadio Manuel Polinario Poli, José Antonio Gómez dijo que el proyecto "viene a dar respuesta a las deficiencias detectadas en el terreno de juego, ya que el césped se encuentra muy deteriorado tras más de una década siendo usado de manera intensiva, dada la gran carga de actividad que soportan las instalaciones". "Hemos cuantificado la intervención en 175.000 euros, tratando de responder así a las demandas que nos han trasladado tanto el club como los jugadores, y al hilo de ello, hemos realizado visitas a otros campos de fútbol con el objetivo de cumplir las expectativas que nos pedían en cuanto a calidad y durabilidad", explicó.