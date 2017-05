Un Ayuntamiento en "desgobierno"

Lo que está pasando en el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera no ocurre ahora mismo en ningún otro municipio de España". La afirmación es del concejal de Unidad Popular de Aguilar (UPOA) Antonio Zurera, una formación independiente que, con tres concejales, constituye el principal grupo de la oposición en una corporación donde el PSOE tiene mayoría absoluta (nueve de 17 ediles). El Pleno de este municipio de la Campiña Sur es uno de los más fragmentados de la provincia. Y no porque se sienten cinco grupos políticos -PSOE, UPOA, IU, PA y el PP-, sino por la evidente fractura que afecta al propio equipo de gobierno, con el alcalde, Francisco Juan Martín, enfrentado a todos sus concejales.

Las tensiones eran habituales desde el pasado mes de noviembre, pero fue con el cambio de año cuando las relaciones se quebraron, según las distintas fuentes municipales consultadas. El principal enfrentamiento fue con la primera teniente de alcalde, María José Ayuso, aunque "pocos apoyos le quedan ya al regidor", advierten en el Consistorio, por la "dejadez" del alcalde en su gestión. En los pasillos del edificio de la Plaza Ochavada hay quien habla de que el primer edil está a punto de presentar la dimisión y de que, incluso, ha recogido su despacho y se ha despedido de parte de la plantilla. Pero el regidor, que es también diputado provincial de Comunicación y Nuevas Tecnologías, lo niega: "No hay enfrentamientos. Como en todo equipo de gobierno, cada concejal tiene sus prioridades y a veces surgen roces porque demandan más presupuesto para sus áreas, pero hay buena relación entre todos", defiende Martín a el Día.

El regidor minimiza los conflictos a que "se encuentra de baja médica" aunque, eso sí, defiende que el programa con el que el PSOE concurrió a las elecciones se cumple. Así, sostiene que el anterior ejercicio económico cerró con un remanente positivo de tesorería superior a los nueve millones de euros y recalca que "lucha" para que el Parque Agroalimentario, casi en el olvido de la Junta de Andalucía, "sea una realidad".

Los hechos, sin embargo, contradicen estas palabras. O, como mínimo, las ponen en duda. Desde que a finales de marzo se celebrara la última sesión plenaria, presidida por el regidor, la corporación no volvió a reunirse hasta el pasado jueves, sin la presencia de Martín y con Ayuso como alcaldesa accidental. Así, el Pleno de abril llegó a convocarse pero se suprimió a última hora, y el de mayo se aplazó. "En Aguilar hay un desgobierno absoluto", se quejan los ediles de la oposición, que advierten de que la localidad está perdiendo incluso subvenciones por no acudir en tiempo a las convocatorias de otras administraciones públicas.

Y no es una percepción sólo de la oposición. Los propios ediles del PSOE amenazaban esta semana con presentar su dimisión si antes no lo hacía el alcalde y solicitaban a la secretaría provincial del partido, en manos del delegado de Agricultura de la Junta y responsable de Política Municipal del PSOE cordobés, Francisco Zurera, que resuelva el conflicto. Y el presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, le retiraba a finales de marzo sus competencias por una "baja laboral por enfermedad común" en una decisión inédita que algunos interpretan como un toque de atención.

La situación, sin embargo, es de difícil resolución: sólo una dimisión voluntaria o la expulsión directa del partido, que relegaría a Martín al grupo de ediles no adscritos, permitirían realizar un relevo en la Alcaldía. La clave es que la ley antitransfuguismo impide a los concejales de un grupo votar contra los intereses de los compañeros de sus mismas siglas. Y la normativa no admite excepciones, por lo que en la situación actual tampoco sería posible presentar una moción de censura. Por lo pronto la situación es de interinidad, lo que no beneficia en absoluto a una localidad en la que residen cerca de 14.000 habitantes. El PSOE provincial no debería dejar pasar los días sin ofrecer una solución.