El Ayuntamiento critica el estado "lamentable" de la plaza de toros

La concejala de Festejos de Priego de Córdoba, Francisca Mantas (PSOE), denunció ayer el mal estado de conservación de la plaza de toros. El recinto, de 125 años, se encuentra en un estado "lamentable", criticó Mantas durante la visita que realizó en la mañana de ayer.

En esta línea, la concejala mostró su sorpresa ante la situación en la que han encontrado la plaza tras el invierno e incidió en que "no se ha conservado nada". Mantas destacó el mal estado de las tablas -que sólo han recibido pintura, y no el tratamiento necesario para su conservación-, así como las gradas -que se encuentran sin número- o las hierbas que han crecido entre las piedras. La concejala de Festejos recordó que hace seis años que se reinauguró esta plaza de toros y el objetivo era no sólo celebrar espectáculos taurinos, sino acoger eventos culturales, musicales y deportivos. "El problema radica en que no se ha mantenido", incidió la edil.