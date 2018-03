Aulas que esperan alumnos

Sí, es cierto. En Córdoba nacen menos niños. No se trata de algo puntual, sino de una tendencia que se lleva arrastrando desde hace demasiados años. Además de un problema demográfico, que lo es, que la natalidad baje trae aparejados varios problemas de todo tipo y condición. Además de los consabidos, como el hecho de que Córdoba envejece a pasos agigantados -como el resto del país- y que cada vez son menos los que cotizan a la Seguridad Social -siempre que puedan encontrar un empleo, claro-, y, por ende, eso del futuro de las pensiones no está del todo garantizado. La falta de niños se hace más que evidente en los colegios, institutos y, en pocos años, también, se hará visible en las aulas de la Universidad de Córdoba; que todo llega y ya hay quien advierte del problema que puede generar.

Consciente de esta situación, desde la Delegación de Educación cada curso se va reduciendo el número de plazas para niños de Infantil y, por ejemplo, para el curso 2018-2019 van a ser 325 menos. Pero, ¿esto qué supone? Pues las respuestas aún no se han dado de una manera explícita por parte del responsable del área, Antonio José López, que espera pacientemente a que concluya el proceso de escolarización y la asignación de plazas para ver qué hacer después. Lo que es bien cierto es que en 2015 nacieron 7.050 niños en Córdoba, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, y que los colegios de la provincia cuentan con una oferta mucho mayor de plazas que, de manera evidente, no se llenan, a pesar de la reducción de la mismas. Es decir, que aunque desde Educación se disminuyan los puestos, en los centros educativos -no en todos- hay espacio que sobra. Esta situación ha provocado también, según ha informado esta semana la propia Junta de Personal Docente No Universitaria -que representa a más de 10.000 profesores- que desde el curso 2016-2017 se hayan cerrado hasta 60 unidades de Infantil y Primaria, mientras que para el ejercicio 2018-2019 ya se hable de que se clausuren, como poco, ocho unidades; éste último dato, según las previsiones que maneja CSIF. Se trata de cifras que corresponden a la red de colegios públicos, ya que en la concertada la situación es diferente y el cierre de aulas, por el momento, no ha sido tan acusado. Y es que, mientras que hay centros que se sostienen con fondos públicos y pertenecen a ésta última red en los que no pueden dar cobertura a toda la demanda que tienen cada año -bien es cierto, que cada vez el número de los que se quedan fuera es menor-, en la pública hay ya aulas en las que apenas hay una decena de niños.

¿Y qué se puede hacer ante esta dicotomía: menos alumnos y mismo número de profesores? Pues, por ejemplo, desde los sindicatos del área se aboga por varias medidas. Una de ellas, que sería la más eficiente y factible: la reducción del número de escolares por aula. Sí, una opción que beneficia a todos y alejaría esa imagen de la que aquellos que hicimos la EGB, cuando éramos más de 35 en clase y sacamos nuestros estudios sin problemas a pesar de lo que ahora es considerado como algo imposible de llevar a cabo. Con una menor ratio -aunque ahora no es tan elevada como hace tres décadas ni por asomo- se ganaría en muchas cosas. Por ejemplo, en una mejora de la calidad y en poder ofertar eso que tanto se ansía desde el sector: una educación casi personalizada con diversas medidas y programas. Además, podría conllevar la escalada en los puestos de los ránkings educativos, en los que Andalucía no es que se encuentre entre las mejores posiciones. Esta medida no conllevaría la pérdida de empleos, sino una mejor distribución de los mismos y aún una mayor implicación del profesorado. Al respecto, el delegado de Educación ya dejó entrever en la presentación del proceso de escolarización que una de las intenciones de la Administración autonómica, ante esta situación, es la de "utilizar otros servicios, como apoyo o refuerzo". Pues bienvenidas sean estas medidas si sirven para paliar las consecuencias de la bajada de la natalidad si con ello se evita el cierre de más aulas. Porque un colegio es vida, es uno de los centros neurálgicos de cada barrio o de cada municipio de la provincia, en donde se aprende, donde se descubre y de los que salen los que en futuro tendrán que aportar también su granito de arena para que esto siga adelante.