Amo comparecerá en el Pleno de mayo para aclarar las oposiciones a bombero

La vicepresidenta del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios, Dolores Amo, comparecerá finalmente ante el Pleno de la Diputación de Córdoba el próximo mayo para aclarar el presunto amaño de las oposiciones a bombero-conductor, un procedimiento en el que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 junto a otras 21 personas; entre ellas, está el gerente del organismo, Juan Carandell; su director técnico y el tribunal de la oposición. La corporación aprobó ayer por unanimidad una proposición presentada por el PP, que a su vez rechazo una moción de sustitución firmada por todos los grupos en el mismo sentido.

La portavoz del PSOE, Ana Carrillo, llamó la atención sobre el hecho de que el PP "no nos haya permitido sumarnos" e hizo un llamamiento a "respetar los tiempos de la Justicia". "Somos los primeros interesados en que esto se aclare lo antes posible. Y que no haya ninguna duda por parte de la ciudadanía de que queremos apoyarlo", dijo Carrillo. El portavoz popular, Andrés Lorite, por su parte, lamentó la "incoherencia de que el PSOE, que había solicitado la retirada de la proposición, presente una igual". "Espero que haya una comparecencia de verdad y no como se había avisado de que estaba pendiente de la autoridad judicial", dijo.

El presidente de la Diputación, Antonio Ruiz, recordó que la denuncia partió de tres bomberos interinos que no habían aprobado las oposiciones y que alertaron del presunto amaño. "Hay 22 investigados en unas diligencias previas, entre ellos la vicepresidenta del Consorcio y su gerente. En ese momento estamos", incidió. Ruiz subrayó que "no hay nada que ocultar y los primeros interesados en que esto se aclare cuanto antes somos nosotros mismos". E informó de que la institución provincial ya ha enviado al Juzgado toda la información requerida "en tiempo y forma" y ha remitido al grupo del PP toda la información solicitada.

Ruiz reclamó "respeto a la Justicia" y lamentó que ya "suenan declaraciones que parecen condenas". "Cuando se pone toda la carne en el asador en un momento tan previo como éste, corre uno el riesgo de que luego tenga que pedir disculpas", dijo en referencia a Lorite.

En el turno de ruegos y preguntas, el portavoz popular lanzó más de una decena de cuestiones sobre el caso a Ruiz, como presidente del Consorcio. "¿Considera que se han cumplido los requisitos de igualdad, capacidad y mérito para los más de mil candidatos? ¿Ha conocido ya el contenido del auto? ¿Cree que es incierto lo recogido en el auto judicial? ¿Qué actuaciones ha desarrollado para aclarar los hechos? ¿Por qué no se ha reunido con la junta de personal? ¿Ha mantenido algún contacto con el tribunal para aclarar los hechos? ¿Ha dado instrucciones para que la Diputación se persone? ¿Va a asumir el servicio jurídico de la Diputación la defensa de los investigados?", lo interpeló.

Ruiz respondió que, como presidente de la institución provincial, lo que le interesa es la "parte jurídica" del procedimiento, no el mediático, "que también tiene su juez instructor". "Algunas cosas que pregunta no tienen sentido", anotó, y le pidió "coherencia". El presidente avanzó que la junta del Consorcio se celebrará el lunes; su único punto del orden del día será ofrecer información sobre el procedimiento judicial. Y recordó, por último, la denuncia del PP en el anterior mandato contra la ex cúpula del Consorcio, que finalmente fue absuelta de todas sus acusaciones, un procedimiento por el que la Diputación ha pagado "120.000 euros en costas".

Al término del Pleno, el viceportavoz del PSOE, Antonio Rojas, criticó que el PP "haya coartado la posibilidad de que el resto de grupos políticos que componen la corporación provincial puedan interpelar" a Amo. Rojas recordó que el reglamento de la Diputación recoge que todos los grupos políticos podrán intervenir en ese punto pero que la comparecencias se iniciarán con una breve intervención del interpelante justificando el motivo de la misma y el contenido exacto de sus preguntas, a lo que seguirá la contestación del interpelado y posteriormente se abrirá el turno de intervenciones por parte de los portavoces del resto de grupos, cerrando el debate el interpelante. "Una vez más, comprobamos que el PP y su portavoz en la Diputación busca el oportunismo político en este caso", aseveró Rojas, quien añadió que "Lorite ha demostrado que no le interesa que Amo dé explicaciones, sino que lo único que busca es un minuto de gloria".