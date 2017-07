Alertan de la caída de superficie y la falta de relevo generacional en el viñedo

Hace apenas una década, en la comarca Montilla-Moriles había alrededor de 20.000 hectáreas de superficie dedicadas al cultivo de vid. Sin embargo, esa cuantía ha ido poco a poco desapareciendo y, en todo este tiempo ha perdido casi tres cuartas partes y su extensión ahora llega a las 5.800 hectáreas. Son los datos que se pusieron ayer de manifiesto en la reunión que mantuvieron el secretario general de Agricultura de la Junta de Andalucía, Rafael Peral y el delegado de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Francisco Zurera, con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen (DO) Montilla-Moriles para analizar la situación del sector de la viña y el vino en la comarca. "Hay cierta sensación de preocupación por el descenso de las hectáreas de cultivo y el estancamiento de los precios", explicó a el Día Zurera, quien añadió que en la comarca actualmente "no hay sostenibilidad". Según sus datos, de las actuales 5.800 hectáreas de viñedo unas 800 están dedicadas a la uva tinta, que no forma parte del merco regulador. En las 5.000 restantes se cultiva uva blanca, de las que 3.170 están plantadas en espaldera -lo que facilita la recolección-, después de que la Junta concediera 30 millones de euros en ayudas a los viticultores de la zona. Zurera detalló que esta pérdida de superficie dedicada a la vid ha provocado el aumento de tierra dedicada al olivo. La superficie de la DO se extiende por 17 términos municipales del Sur y suma 2.145 viticultores. Así, la reunión -celebrada en la sede del marco regulador- se produjo para analizar la situación que atraviesa el marco y encontrar medidas para intentar frenar la pérdida de superficie de viñedos. El delegado de Agricultura indicó también que otro de los problemas de la comarca es de carácter "estructural", puesto que hay muchos "minifundios, de apenas una o dos hectáreas de superficie", al que se suma "el problema de la sucesión, ya que no hay cambio generacional". Pero es que, según Zurera, hay que tener en cuenta los efectos del cambio climático, que también "han llegado" a la comarca. El delegado incidió en la necesidad de llevar a cabo este estudio "y análisis real de la situación y también saber cómo ayudar al viticultor, que es clave".

"La realidad es que en diez años se ha perdido mucha superficie de cultivo", reconoció el presidente de la DO, Javier Martín, quien coincidió con Zurera en señalar que el olivo ha ganado terreno a la vid en la provincia. No obstante, indicó que el de la uva es un cultivo "más rentable que el olivar", si bien, éste cada vez tiene más demanda. Martín alertó también de que "si siguen descendiendo las hectáreas, desaparecerá la cultura del vino". El presidente del marco regulador detalló que los años en los que se produjo el mayor descenso de superficie fueron los de 2009 y 2010, si bien, desde entonces se ha mantenido. Por ello, insistió en la necesidad de encontrar las medidas necesarias para "evitar" que esta situación se repita.

Entre las propuestas que lanzó Martín para mejorar y preservar la continuidad de la vid se encuentra la de "dignificar la figura del viticultor, desde las bodegas hasta la Junta". A este planteamiento, sumó la necesidad de que desde la Administración pública "haya un apoyo de promoción de los olorosos de Andalucía".

La vendimia en la comarca Montilla-Moriles comenzó hace un par de semanas, lo que la convirtió en la primera que se puso en marcha en la Unión Europa. Las previsiones que maneja el marco es que la producción caiga entre un 10 y 15% respecto a la del año pasado.