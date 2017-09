Aguilar deja la vicepresidencia del PDM por "falta de confianza"

El vicepresidente del Patronato Deportivo Municipal, Francisco Aguilar (PP), presentó en la mañana de ayer su dimisión "irrevocable" aludiendo que "cuando uno se siente ninguneado, cuando los compromisos adquiridos no se cumplen, cuando se pierde la confianza, cuando se falta a la verdad y se manipula, la única opción que queda es retirarse y no ser cómplice en ningún caso de una nefasta gestión", en referencia a la gestión del presidente del PDM, Manuel Lara Cantizani (PSOE).

Para el edil del PP, "desde el comienzo de la legislatura, el grupo popular contempló la posibilidad de asumir posibilidades que desbloquearan y no paralizaran la labor en nuestro Ayuntamiento, como la vicepresidencia del PDM sin que en ningún caso haya sido obstáculo para realizar oposición constructiva. Después de dos años de legislatura, me veo en la obligación por responsabilidad de presentar la dimisión". Aguilar apuntó como uno de los motivos "haber dado nuestra aprobación para los presupuestos de la entidad para 2016 a cambio de una serie de aportaciones que no se han cumplido, como el cerramiento de dos pistas de la ciudad deportiva, la sustitución del firme de la pista de tenis, la pérgola de la ciudad deportiva o la inclusión de un ATS para la ciudad deportiva, que a día de hoy no se han cumplido".

Así, Aguilar insistió en que "en 2017 volvimos a presentar éstas y otras mejoras que continúan sin llevarse a cabo a pesar de que Manuel Lara Cantizani se comprometió, en el seno del Consejo Rector celebrado a primeros de este año, a desarrollar un cronograma en materia de inversiones y obras consensuado con nosotros que aún no ha sido presentado". Además, este verano "se realizó una rueda de prensa cuando yo estaba ejerciendo como presidente en funciones, para el campeonato de balonmano, y no fui invitado algo muy grave". "El PP va a continuar trabajando y fiscalizando al equipo de gobierno, aportando iniciativas y denunciando aquello que sea censurable, pero no hemos encontrado la lealtad y confianza necesarias y ni he compartido ni comparto los modos y posturas del señor presidente con la complicidad de nuestro alcalde", sentenció y añadió que "hay una pérdida de confianza en el consejo Rector muy alta por parte de los restantes grupos políticos".