¡Y siguen echándose la culpa y sin hacer nada!

Y siguen echándose la culpa unos a otros mientras que Córdoba y Andalucía ocupan un lugar que no se merecen. Córdoba ni puede ni debe estar en los primeros puestos en los ranking cuando hablamos de paro, de pobreza o de precariedad laboral.

No importa quien haya estado en el Gobierno Central ni en qué legislatura, no importa los alcaldes que hemos tenido en nuestra ciudad. Legislatura tras legislatura no se han tomado las medidas necesarias para cambiar la tendencia de decrecimiento que padece nuestra provincia y en estos 38 años de democracia ni gobernando los mismos partidos en las diferentes administraciones se ha gestionado de forma coordinada y pensando en el interés de Córdoba, siempre ha primado el interés partidista.

Durante mucho tiempo hemos estado a la cola en cuanto a inversiones en los Presupuestos Generales del Estado, tanto con el PSOE como con el PP, y en Andalucía llevamos en demasiado tiempo gobernados por el mismo partido político. Y siguen echándose la culpa unos a otros... Año tras año, todos los cordobeses esperamos de forma ansiosa que los diferentes gobiernos cambien las políticas económicas, para así poder tener una Córdoba industrializada, donde el desempleo no fuera el tema de preocupación y conversación en cualquier rincón de nuestra maravillosa ciudad y provincia.

Los cordobeses seguimos teniendo esperanza, pero hemos perdido la credibilidad en las promesas incumplidas por parte de nuestros gestores, que por un puñado de votos son capaces de prometer la luna aun a sabiendas de que es completamente imposible conseguirla. Pasear por el centro de Córdoba refleja, desafortunadamente, que las medidas llevadas a cabo tanto por el Gobierno Central como por el andaluz no han dado los resultados esperados. Y siguen echándose la culpa unos a otros...

Desde antes de la crisis Córdoba se fue desindustrializando, grandes empresas que estaban aquí se fueron, otras que quisieron asentarse en nuestra provincia no lo hicieron, quizá por las dificultades y trabas burocráticas a las que les sometían tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía. La construcción salvó algunos años que se presuponían francamente complicados, y después del boom inmobiliario la crisis económica se llevó por delante a miles de autónomos cordobeses a los que nadie ayudó, supongo que creyeron que no eran importantes para la economía andaluza y cordobesa, pues lo eran y lo son. Los autónomos y las pymes son los verdaderos generadores de empleo.

Y ahora con la publicación de un estudio elaborado por la consultora AIS Group nos deja sin palabras, ya que en este se refleja que nueve de las diez ciudades más pobres son andaluzas y entre ellas se encuentra Córdoba. El Gobierno andaluz tiene la desfachatez de echar la culpa de esta situación a hace 35 años. Y me pregunto: ¿en 35 años no han tenido tiempo de mejorar las cosas para que la brecha entre el norte y el sur de España cada vez fuera menor? Y siguen echándose la culpa unos a otros...

Sirvan estas palabras para pedirles a nuestros gobernantes que en este año que está dando sus primeros pasos sean generosos, piensen en nuestros niños, en el futuro de Andalucía. Señores, reflexionen y actúen en consecuencia. Si queremos resultados distintos deberemos actuar de forma diferente. A las pruebas me remito. Y siguen echándose la culpa unos a otros...