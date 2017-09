¿Las cementeras deben alejarse de los cascos urbanos?

Recientemente, los ayuntamientos de Córdoba y Alcalá de Guadaíra han acordado prohibir que las industrias cementeras localizadas en sus términos municipales puedan emplear residuos como combustible. Estas medidas han generado un intenso debate político, social y mediático. A un lado se sitúan quienes se oponen a la medida alegando que la "incineración" de residuos perjudica la calidad del aire, afectando a la salud de las personas. En frente, los partidarios de la "valorización energética de residuos" sostienen que su implementación es necesaria para garantizar la viabilidad económica de la actividad cementera, que es una técnica utilizada crecientemente en el resto de España y Europa y supone una mejora ambiental significativa.

En las líneas que siguen pretendo contribuir al debate planteado desde la perspectiva del Derecho Ambiental. Antes de comenzar, procede una precisión terminológica. La valorización de residuos en el proceso de fabricación del cemento consiste en su empleo como combustible alternativo a los tradicionales, no renovables (normalmente carbón y coque de petróleo), evitando su eliminación mediante su incineración o el depósito en vertederos. La incineración o quema de residuos no debe, por tanto, confundirse con su empleo para generar energía en un proceso industrial (valorización energética). Realizadas estas precisiones, debe destacarse que la valorización de residuos evita el empleo de combustibles fósiles, disminuyendo las emisiones resultantes de su combustión, en particular las de CO2 (uno de los gases responsables del efecto invernadero), así como las provenientes de la eliminación de los propios residuos.

Por otra parte, la disminución de los costes de fabricación como consecuencia del empleo de combustibles alternativos más económicos permite mejorar la competitividad de la industria cementera, lo que favorece la creación y el mantenimiento del empleo, directo e indirecto, que estas actividades generan, contribuyendo decisivamente a un sector estratégico de la economía nacional y regional.

Es por ello que en el Derecho internacional, comunitario y nacional (no cansaré al lector con citas y referencias jurídicas), la valoración de residuos por la industria cementera se considera una "mejor tecnología disponible" (MTD), que debe ser adoptada para garantizar un desarrollo económico sostenible, proponiéndose como una alternativa a los combustibles fósiles.

Algunos datos son muy significativos. La industria cementera europea emplea esta técnica con carácter generalizado hasta el punto de obtener, como promedio, más del 35% de la energía térmica necesaria para su actividad de la valorización de residuos. Actualmente, más de 160 plantas cementeras en toda Europa valorizan residuos. En España, 28 de las 33 fábricas de cemento aprovecharon energéticamente 726.243 toneladas de residuos en 2014. Y en Andalucía valorizan 4 de las 7 cementeras existentes.

A lo anterior se añade que para que una fábrica de cemento pueda valorizar residuos debe previamente obtener una autorización ambiental muy exigente que establezca las condiciones en las que debe realizarse dicha actividad para asegurar que no se causan daños a la salud o al medio ambiente. Autorización que se actualiza para exigir a su promotor o responsable que implemente las mejores técnicas disponibles en cada momento para reducir o eliminar los eventuales efectos adversos contra el medio ambiente.

En el caso de Córdoba (de Alcalá de Guadaíra no dispongo de datos precisos) dicha actividad contaba con la referida autorización, lo que supone que la autoridad ambiental competente considera que la valorización de residuos en sus instalaciones es una actividad lícita y ambientalmente sostenible, que no afecta a la calidad del aire de la ciudad de Córdoba.

Pese a los argumentos expuestos, los ayuntamientos referidos han decidido impedir la valorización de residuos, invocando el derecho de sus ciudadanos a la salud y el disfrute de un medio ambiente adecuado, aunque no han justificado en qué medida dichos bienes jurídicos podían resultar afectados, especialmente si las industrias contaban con los permisos ambientales pertinentes. Para lograrlo se propone la modificación de los planes urbanísticos al objeto de prohibir que en las industrias cercanas a los usos residenciales o al núcleo urbano puedan emplearse residuos como combustible alternativo (cualquier tipo de residuos, peligrosos o no).

Puede apreciarse que con la coartada del Urbanismo, competencia municipal por antonomasia, los ayuntamientos citados pretenden desplazar las técnicas de control y prevención ambiental establecidas en el Derecho comunitario y nacional, que habían avalado el empleo de esta técnica en la fábrica de Córdoba. Confío en que los tribunales de justicia enmienden este desafuero y hagan valer los principios del Derecho Ambiental que aseguren un desarrollo económico sostenible, superando un falso dilema entre el progreso económico y la protección del medio ambiente. En suma, si lo que realmente se pretende es mejorar la calidad del aire no es preciso imponer limitaciones injustificadas y desproporcionadas a la industria cementera, basta con aplicar la normativa ambiental vigente (y reducir el empleo del automóvil).