Qué es el dinero? El dinero es un medio de pago aceptado tanto por oferta como por demanda. Además es un medio de acumulación de riqueza en base a su estabilidad como valor futuro.

El respaldo del papel moneda fue, hasta Bretton Woods, la cantidad de oro en los bancos centrales emisores y la promesa de los gobiernos de cambiar la moneda por oro, como producto cuyo valor es aceptado por todo el mundo. Al romperse esta convertibilidad se perdieron los fundamentales del dinero, su valor intrínseco. Los bancos centrales, en principio, podrían emitir papel moneda sin respaldo alguno.

La teoría económica nos indica que cuando se emite más moneda, existiendo la misma cantidad de productos, se incrementa el precio de estos produciéndose la denominada inflación. Por consiguiente el papel moneda, para evitar la temida inflación, el llamado "impuesto a los pobres", sin respaldo de oro, debería estar respaldada por la capacidad productiva del país emisor y por la confianza que de él tuviesen en su estabilidad futura los portadores de esa moneda.

A partir de 2009 nace el bitcoin como un proyecto informático de código abierto inspirado por Satoshi Nakamoto, del que no se conoce si es una persona o un grupo de ellas. El bitcoin es una cadena de códigos informáticos codificados, encriptados. El límite de emisión de bitcoins al día de hoy es de 16 millones. Esta moneda no se encuentra amparada por ningún estado o entidad. Su precio proviene exclusivamente de la oferta y demanda puntual sobre ella.

En 2009 se comienzan regalando los bitcoins; en enero de 2.015 el valor de un bitcoin era de 300 dólares y en diciembre de 2017 de 10.500 dólares. En su salida al mercado de futuros llegó a cotizarse hasta 16.000 dólares.

El bitcoin es una criptomoneda altamente volátil y muy especulativa. Además las transacciones realizadas con ella no se encuentran controladas por ningún Gobierno aunque hay entidades bancarias que cambian bitcoins a dólares y euros. ¿Qué diferencia el bitcoin de una moneda de las que denominamos normales?

A) El respaldo de la moneda. La moneda normal tiene como respaldo la capacidad productiva del país y su estabilidad temporal. Su precio proviene de la confianza en ella en un futuro por los tenedores. El bitcoin no posee valor alguno, su precio solo es producto de la oferta y demanda puntual.

B) La seguridad jurídica del emisor. El país emisor está obligado a aceptar su moneda, al menos, como medio de pago de sus propios impuestos. El emisor de bitcoins no tiene esa obligación.

C) Los bancos centrales tienen la obligación de evitar la especulación en los mercados que puedan perjudicarla mediante control de transacciones y/o emisión de nuevas monedas. El bitcoin se mueve libremente en el mercado, sin control alguno.

Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del periodo entre guerras, desde 1914 a 1945. El patrón oro como referencia se cambia en esa conferencia por el patrón dólar, pero con la exigencia de que por el emisor de dólares, los EEUU de América, se respaldase su moneda en base al oro almacenado. En 1971, gobernando Nixon, se quiebra esa convertibilidad y el dólar ya no posee respaldo de oro.

Ciertamente el patrón oro dejaba pocas posibilidades a los gobiernos para ejercer una política monetaria al unir la emisión de moneda a un producto escaso. Su eliminación produjo una expansión monetaria sin precedentes no ligada a la capacidad productiva del país emisor, creando grandes bolsas de liquidez mundial y especulación.

¿Vinieron las criptomonedas a resolver este problema? Considero que no. La razón es que son creadas por un teórico banco central, desconocido por cierto, y que limitó al día de hoy su emisión sin ningún respaldo formal. Entonces, ¿porque su auge?. Posiblemente no sólo por no existir control gubernamental sobre ellas, sino también por encontrarse dentro de los denominados activos especulativos y por existir miedo y rechazo a las actuales instituciones monetarias y bancarias.

Las monedas poseen un valor intrínseco, basado en el respaldo de la misma, bien por oro o por cualquier otro activo, como la capacidad productiva del país emisor. Su valor extrínseco lo proporciona el mercado, es el precio. Las criptomonedas no poseen valor intrínseco, este es nulo. Todo en ellas es extrínseco, precio. Pasar de una economía del valor, basada en fundamentales, a una economía financiera, basada en precio, es un cambio sustancial que podría provocar, de hecho la perdida del valor oro ya lo hizo, distorsiones importantes en la economía que se convertiría en un sistema altamente volátil y especulativo.