Tipos impositivos y recaudación fiscal

El economista Arthur Laffer, en los años setenta, diseñó una curva que relaciona los ingresos fiscales con los tipos impositivos. Venía a decir que, a menor presión fiscal, menores tipos impositivos medios, se incrementa la recaudación.

Esta teoría tuvo muchos detractores, entre ellos el prestigioso economista John Kenneth Galbraith. Se basaron fundamentalmente en que la curva en sí se realizaba a "mano alzada", es decir, no había ninguna prueba empírica para unir los dos puntos de la misma.

Veamos la base teórica en la que se basa la famosa curva. Hay un punto, con tipo impositivo cero que, evidentemente, tiene una recaudación nula. Habrá igualmente, un punto con un tipo impositivo del 100% que también dará una recaudación nula ya que si todo el ingreso neto que se obtiene va a parar al Estado parece lógico que no se realice ningún trabajo ni ninguna actividad económica y por ende el Estado no recaude nada.

El problema nace en lo que ocurre cuando los tipos impositivos crecen o son demasiado altos. Llega un momento en que la "sensación impositiva es tan alta o existe una imposibilidad de pago" que aparece la economía sumergida. No es que no haya recaudación con tipos altos sino que no hay bases para ella ya que la economía se convierte en "subterránea".

Hay alguna prueba empírica de la existencia de esta teoría en España. La existencia de unos impuestos al trabajo excesivamente altos hace que muchos autónomos y empresas no coticen lo que les correspondería. Por otro lado, la reciente y más que discutida regularización fiscal de Montoro ofreciendo tipos del 10% en lugar del 46% que le correspondería, hizo que muchos regularizaran su situación y pagaran sus impuestos.

El problema de la curva de Laffer es la unión de ambos puntos teóricos de la misma, el de tipo cero y el de tipo cien. Laffer calculó " a mano alzada", como dice Galbraith, el resto de la curva. Por eso en muchas ocasiones una bajada de impuestos no da como resultado inmediato un incremento de la recaudación, porque esta curva es diferente para cada país y para cada momento, al poseer un alto nivel de incertidumbre, aunque no significa que no exista y sea real.

La base científica del diseño de la curva de Laffer es el conocido como Teorema de Rolle que dice que, si hay dos puntos mínimos iguales, la curva es cóncava. Parece evidente que la curva es cóncava en su generalidad pero no en los puntos intermedios ya que existe una "sensación al tipo" diferente en cada país y en cada momento. De ahí proviene la dificultad de tener conocimiento empírico de lo que ocurre "en el interior" de la curva.

En España el tipo impositivo medio, sumada la renta, impuestos indirectos, impuestos al trabajo (cotizaciones sociales…) es del 65% aproximadamente. Se estima, la verdad es que por medios indirectos que pueden llegar a tener algunas desviaciones importantes, que la economía sumergida española se encuentra en el entorno del 25% del PIB anual lo que supone un monto de 280 mil millones de euros que escapan al fisco año tras año. Si pudiéramos conocer exactamente la forma de la curva de Laffer en España en un momento determinado, y esta parte de nuestra economía pagase sus impuestos, el problema del déficit español desaparecería casi de forma instantánea.

¿Por medio de inspecciones y controles?. Se demuestra que no es posible de esa forma. La educación, la percepción del buen uso de los recursos y una presión fiscal sin la sensación de expropiatoria, incrementaría la recaudación fiscal de una forma evidente.

Se dice que la bajada de impuestos realizada por el PP en 2014 no produjo mas recaudación. Evidente, pueden existir muchas razones y una de ellas es que no fue lo suficientemente importante como para que la ciudadanía tuviese constancia de ella, otra fue que la "sensación de engaño" y de futuras subidas, ya que fue como consecuencia de las elecciones generales, no era motivo creíble. Pero que la curva de Laffer no fuese efectiva, no significa que no exista y que una bajada de impuestos no incremente la recaudación, porque, como con las meigas, "haberlas haylas".

Sin embargo, al desconocer la forma de la curva resulta muy aventurado realizar políticas económicas basadas en la tesis de Laffer porque podrían perjudicar la recaudación.

Decía Keynes que aumentar los impuestos para incrementar la recaudación del Estado es similar al comerciante que, ante la pérdida de ventas, decide subir los precios de los productos. Porque el aumento de impuestos sin contrapartidas, conduce a una menor recaudación y una mayor economía sumergida. El sistema impositivo y su aplicación, tiene mucho que ver con la percepción del ciudadano y ésta, con la referida curva de Laffer y su distribución.