Muerte en el asfalto

Son las 08:30, me avisan desde la sala de críticos. Ha habido un accidente de tráfico, con un fallecido y un herido grave por el que me llaman. Este puede ser el comienzo de una mañana cualquiera en una guardia de un hospital. Cuando nos encontramos esta situación nos preguntamos cómo elaborar un razonamiento que dé explicación al hecho en sí con el que facilitar a la familia la información del desastre. Este artículo va dirigido a aquellas personas y familiares que, siendo ellos mismos responsables o víctimas, se hayan visto involucradas en sendas situaciones en las que han habido muertos. Después de sufrir un accidente de tráfico la mayoría de los afectados presentan algún tipo de secuela ya sea de tipo físico, psicológico o mixto, además de los problemas familiares que origina su atención permanente en algunos casos.

Los accidentes graves constituyen un acontecimiento muy victimizante a nivel psicopatológico (14%), sólo por detrás de la muerte súbita e inesperada de un miembro cercano de la familia o amigo (38%) y del ataque personal/agresión sexual (32%). Goldberg y Gara desarrollaron una tipología mediante el análisis factorial de 15 variables clínicas, pudiendo diferenciar cuatro grupos de pacientes: Depresión: es el más numeroso e incluyen depresión y sus características asociadas, tales como insomnio, culpa, anorexia o déficits de memoria. TEPT (trastorno de estrés postraumático): es el segundo grupo más frecuente y puntúa alto sólo en el factor que incluye imágenes recurrentes del accidente, ansiedad y miedo a conducir. Inadaptación al dolor crónico: es un grupo poco frecuente y puntúa alto solo en ese factor. Alteraciones conductuales del tipo del síndrome postconmocional: con irritabilidad y déficits de concentración. Pues bien, todo el mundo habla y estudia el perfil de los propios afectados pero, ¿Qué ocurre con los familiares? ¿Qué ocurre con ese esposo o esposa, padre o madre que ha perdido un hijo en un accidente de tráfico, sobre todo cuando se tiene la conciencia que el accidente ha sido provocado por la negligencia, impericia, distracción u otra causa? ¿Qué ocurre con esos hijos, hermanos, nietos, abuelos, amigos?

¿Cómo desarrollan el proceso de duelo de esta situación, que creen ilógica e inesperada, por la pérdida de un ser querido, que además tienen que superar las contingencias en las que se ha producido? Ante la familia, la víctima es doblemente "víctima", por el accidente en sí y por las circunstancias cuando ésta ha sido totalmente inocente en el siniestro. Podemos además añadir el estado de la vía, si se trata de un punto negro, y si encima los ocupantes del vehículo infractor no han prestado la ayuda necesaria y han huido, dándose una situación tan inhumana que estos familiares no encuentran consuelo ni están dispuestos a otorgar el perdón fácilmente. Recuerdo hace años un accidente de tráfico en que hubo varios muertos y el conductor herido del coche infractor estaba ingresado en la sala del hospital, cuando un día sin previo aviso se acercó una señora a la entrada de la habitación y le dijo: "Vengo a conocer al que ha matado a mi hijo". Como podemos suponer desde la distancia en el tiempo que fue una situación cruel y al mismo tiempo comprensible en lo que estaba sucediendo. Nos preguntamos: ¿La familia debe de perdonar en estos casos?

La escritora Susana Falcón recuerda en su libro Vida y muerte de Carlos Parra. El hombre que se cruzó con el torero, donde narra la biografía y el sentir de la familia en el accidente de tráfico ocurrido en mayo 2011 que le costó la vida y, en el Ortega Cano fue condenado. Esta familia no ha olvidado ni perdonado, según la escritora. En un artículo de Pressreader se relata el testimonio de unos padres que habían sufrido la pérdida de una hija tras el accidente y la huida y abandono de los ocupantes del coche contrario, pero no habían logrado perdonar.

En un artículo-Víctimas invisibles del drama del asfalto-, Joan Puig, que sufrió la muerte de su hijo en un accidente de tráfico hace dos años, afirma: "Mi experiencia es distinta, pero he vivido un proceso en el que en un momento dado he podido dar un paso". Joan Puig habla fundamentalmente del perdón; cuenta que en un momento de su vida sintió la necesidad de perdonar a la persona que provocó el accidente. Y lo hizo. Le llamó, quedó con él y le abrazó. -Hay mucha gente metida en estos pozos de tristeza, resentimiento, y necesita saber que hay salida. Yo encontré una salida-, relata. Es fácil que perviva el sentimiento de que te han quitado violentamente, y además negligentemente, un hijo. Sentí la necesidad de decir: "Aquí me tienes, la vida te da otra oportunidad. Aprovéchala, y si en algo te puedo ayudar aquí estoy" ¡Qué difícil, incomprensible y qué ejemplarizante es esta postura! ¿Cuántos estaríamos dispuestos a seguirla?