El de junio, por su temperatura y consecuencias directamente derivadas, ha sido un mes salvaje, abrasador, desolador en muchos aspectos. Durante días hemos seguido, desde la consternación, desde el estupor y desde la incomprensión, el gran incendio de Moguer, que ha calcinado más de ocho mil hectáreas y que cercó, amenazante, al mismísimo parque natural de Doñana, ese pulmón verde en el Sur de Europa que históricamente no hemos valorado como se merece. Es un tesoro, paraíso, refugio, en todos los sentidos, y también es nuestro aliento, la respiración a la que habremos de recurrir en el futuro, cuando ya hayamos acabado con todo. Las altas temperaturas, tengamos en cuenta que hemos padecido el mes de junio más caluroso de la serie histórica, desde que se controla, unido a un viento que actuó como gran y terrible transmisor, propiciaron que las llamas, aún no sabemos si producto de la intencionalidad o de la negligencia, porque todo hace pensar que la mano del hombre está detrás, se extendieran a gran velocidad, devorando todo lo que encontraba a su paso. No tardamos en tener plena conciencia de la catástrofe, a través de las cientos de imágenes que contemplamos y que nos llegaron desde todos los medios imaginables, a través de los informativos, o viralizando fotografías tomadas por ciudadanos anónimos a través de las redes sociales. Demasiado reciente el terrible incendio en el centro de Portugal, intuimos lo peor, se vivieron momentos en los que se mascaba la tragedia, la sentimos real desde la inminencia. Citar a la suerte para justificar que así no hay sucedido sería muy injusto, implicaría no reconocer el descomunal esfuerzo, casi inhumano, desplegado por todos los profesionales que forman parte del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía, o Plan Infoca, sencillamente, como todos lo conocemos.

Con el Infoca, en ciento modo, nos sucede algo parecido como con el Parque de Doñana, no sabemos lo que tenemos. No sabemos que es el dispositivo referencia contra los incendios forestales no solo en nuestro país, también en el ámbito internacional. Su estructura, organización y funciones se imitan en multitud de lugares, consecuencia de una trayectoria avalada por su gestión encomiable, los constantes éxitos y la eficacia de sus actuaciones. Gracias a sus profesionales lo terrible no ascendió a la calificación de tragedia. Gran trabajo otra vez, exhibición de profesionalidad y de compromiso, creo que no seremos capaces de agradecerles como se merecen todo lo que hacen por nosotros. Similar agradecimiento y similares palabras para la Unidad Militar de Emergencias, UME, que cada día justifican, más y más, la necesidad de seguir contando con un ejército. Como también tenemos que agradecer la generosidad y la solidaridad de los vecinos de Moguer, Mazagón y localidades cercanas, que han abierto sus puertas de par en par, ofreciéndolas a quienes necesitaban cobijo. Puertas que siempre estuvieron abiertas, igualmente, las del supermercado de la cadena El Jamón, que repartieron alimentos y bebidas gratuitamente. El Jamón demostró, de esta manera, que el valor y la reputación social suele ser con frecuencia la mejor y mayor definición que una empresa ofrece. Un elemento tangible por el que apostar.

Pero hubo otro fuego, pero éste perfectamente controlado: el de los rumores. De repente, como por arte de magia, mil especialistas en leyes de montes, recalificaciones y gaseoductos. Los de siempre, sí, los de siempre. Esos que caminan por el lado oscuro de la vida, que están tan acostumbrados a vivir en la sombra que las perciben a cada instante. Esos, a los que les molesta todo, si los responsables públicos se personan en el lugar es porque van a hacerse la foto, si no van es que son unos vagos, y así con todo. Cuando lo lógico es que en una catástrofe de tales dimensiones los que nos representan se ocupen del asunto, y sobre el terreno, desde el primer segundo. Y en este sentido, tanto a la Presidenta de la Junta de Andalucía, a los consejeros del ramo, así como al Delegado del Gobierno, hay que elogiarles su comportamiento, y eso queda fuera de cualquier componente ideológico, que no viene al caso. Hablamos ya en pasado del fuego, y ojalá no tengamos que volver a mentarlo en presente, que es arañar y maltratar nuestro futuro.