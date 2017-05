Descubriendo la fibromialgia

El 12 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Fibromialgia. Se eligió este día en honor a Florence Nightingale, la "dama de la lámpara", quien fundó la primera escuela de enfermería moderna y luchó por los derechos de los incapacitados en la guerra de Crimea. Se cree que Florence Nightingale sufrió fibromialgia, así como la pintora mexicana Frida Kahlo. Estoy cansada, no puedo ni con mi alma, me duele todo el cuerpo, mi sueño no es reparador... qué me pasa? Esta sería la forma de empezar el día de las personas que tienen la mala fortuna de vivir en carne y hueso una enfermedad que es la gran desconocida, la Fibromialgia, y que por ignorada y negada no deja de estar ahí y ser de una importancia a tener en cuenta desde el punto de vista sanitario. Porque he comenzado hablando en femenino? Por la sencilla razón que afecta predominantemente al sexo femenino y un 2 % a los hombres. Si analizamos el porqué de esta preferencia sexista, no encontramos objetivamente el motivo, pero a priori hemos de pensar incluso que el mismo paciente niega o no se queja de los síntomas que le provocan la enfermedad por temor a lo que más adelante explicaremos.

Es una patología que podríamos definir como de la desesperanza porque en un primer momento no se comprende la enfermedad: Análisis normales, pruebas de imagen de RX, TAC y RNM con normalidad. Entonces como se diagnostica? El diagnóstico es clínico esencialmente. Pero para hacer un diagnóstico, el profesional que ve al paciente ha de pensar en esta posibilidad. Muchas pacientes relatan que antes de tener un diagnóstico han realizado una peregrinación de unos especialistas a otros, y en mejor de los casos han obtenido diagnósticos parciales cuando no han sido diagnosticadas de "Nervios" u otros calificativos. Aquí podríamos aplicar la parábola de origen hindú de Los ciegos y el elefante. Donde nos encontramos? Ya que la fibromialgia representa un problema importante de salud y en España se estima que el 2,4% de la población mayor de 18 años encaja en los criterios diagnósticos de la fibromialgia y teniendo en cuenta que muchos casos aún no han sido diagnosticados, o que, por falta de información se retrasa el diagnóstico, hemos de afrontarlo, y para ello el mejor aliado de estos pacientes, es el Médico de A. Primaria, él, seguro que hace el enfoque del diagnóstico correcto, y aconsejara lo mejor. Para mitigar la incomprensión de los afectados se ha publicado un libro de cuentos titulado Los cuentos de Mingabe, son 7 cuentos que aportan comprensión y apoyo, editado por la Asociación de Divulgación de Fibromialgia y dirigido a todas las edades, cuyo objetivo es poder transmitir a los más pequeños, y a los mayores, cómo es la enfermedad.

El paciente, una vez diagnosticado ha de dirigirse a las asociaciones donde encontrará el apoyo necesario para enfrentarse a su patología, que no es inventada, y esto quiero decirlo con mayúsculas. Cada día hay más pruebas para objetivar que tiene su base orgánica desde el punto de vista: Stress, hormonas, inmunología, genética, sistema nervioso central, etc. Decir que el núcleo familiar es el gran apoyo del que han de gozar estas personas para afrontar esta enfermedad. Las autoridades sanitarias han de ser participes en una patología tan prevalente, constituyendo unidades multidisciplinares. El arte de Frida Kahlo representa a una mujer torturada por el dolor, que expresa con múltiples puntos dolorosos. Estos cuadros reflejan según los estudios llevados a cabo que esta artista sufrió con toda seguridad de fibromialgia.