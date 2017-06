Consideraciones de la desigualdad

Siempre que pasa igual ocurre lo mismo", era la máxima de un profesor de religión del INEM Séneca, que por cierto, el pasado año hizo el 50 aniversario de su inauguración, cuando las clases de religión por ejemplo eran Educación-Sociología-Historia. Pues sí, cada vez que hay una crisis se marginan aún más los más débiles, con el agravante sociosanitario que ello conlleva. Por mucho que una cosa la queramos empezar y reproducir exactamente una y otra vez igual, nada será parecido a la realidad, ya que intervienen tantos factores que según el grado que tengamos de complacencia, de acostumbramiento y de resiliencia observaremos que la actitud a seguir, imitar o adoptar nos sorprenderá.

Cuando miramos a Europa, a la zona de los refugiados, o los habitantes de origen africano que intentan llegar a nuestras costas, nos damos cuenta de este acostumbramiento a las imágenes, que por causar vergüenza, aplicamos un envoltorio opaco, que no se vea, o por lo menos que no traspase nuestra conciencia, que también tiene puerta giratoria entre el blanco y el negro con una gama amplia de grises. Profundizando sobre el tema de las desigualdades sociales, donde la más importante, por lo menos en principio es la Desigualdad en Salud, consecuencia de una desigualdad social, exactamente camuflada para que sea invisible a nuestra flamante sociedad, que aunque presumamos de que conocemos su existencia, la aceptamos como una consecuencia del decaimiento de una parte de la población que nos rodea.

Numerosos estudios muestran que las desigualdades en salud causan un exceso de muerte y enfermedad afectando a toda la población en forma de gradiente ó distancia que los separa, lo que significa que la salud de la población empeora a medida que disminuye su clase social. En las ciudades, las desigualdades en salud también son evidentes y también afectan a toda la población, aunque se ponen de manifiesto de una forma más acusada en los barrios con mayor privación socioeconómica.

Vemos y estamos viendo demasiado cerca a esas personas anónimas, donde van pequeños, mayores y senectos. Nos compadecemos, pero en poco tiempo, si te he visto no me acuerdo. Esta cercanía nos puede hacer plantearnos que podría darse en nuestra casa, y entonces veremos que la cosa cambia, ya no queremos que la gente se compadezca sin más, ya lo que quisiéramos, seria ayuda, sobre todo para los débiles como los niños y ancianos.

David Stuckler en su artículo El efecto sobre la salud pública de las crisis económicas y las respuestas políticas alternativas en Europa: un análisis empírico publicado en The Lancet, ha estudiado la relación entre la crisis financiera y la salud en 26 países de la Unión Europea, describiendo que cada aumento del 1% del desempleo se asoció a una aumento del 0-79 % de índice de suicidios en menores de 65 años. Por el contrario, las muertes por tráfico rodado se redujeron en 1 y 39 %. Un aumento del 3 % en el desempleo tuvo un mayor impacto en la tasa de suicidios en menores de 65 años, de 4 a 45 % y las muertes por alcohol del 28 %. Pero estas cifras, ¿qué pasa con ellas en periodos de guerra? Con el agravante de que la Ayuda Humanitaria y sus Hospitales estén siendo objetivo de batalla y punto estratégico de hostigamiento. Siempre que pasa igual ocurre lo mismo