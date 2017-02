Andalucía con voz propia

Celebramos hoy el 37 aniversario del Referéndum de acceso a la autonomía andaluza, con un recuerdo, en primer lugar, para todas aquellas personas que nos precedieron en la creencia en la capacidad de nuestro pueblo para autogobernarse y en la lucha para que nuestras instituciones autonómicas fueran una realidad. El día de hoy es un símbolo de nuestra identidad como pueblo. Un símbolo que reconoce la contribución protagonista de los andaluces y las andaluzas para hacer realidad ese gran pacto que fue el Estado de las Autonomías. En ese momento, Andalucía se levantó como sujeto político y obligó a generalizar una descentralización del poder político, que en principio se había concebido de un modo elitista, reservado para una parte de España. El modelo es, en la actualidad, lo habitual para las jóvenes generaciones, que tienen que comprender la importancia histórica de la fecha que celebramos, así como sus repercusiones en la realidad, porque para que los símbolos funcionen, tienen que reflejarse en el bienestar de la ciudadanía.

Aunque persistan retos y problemas, aunque cada nuevo logro suponga también una nueva aspiración, el balance de la autonomía es, hoy por hoy, positivo, y así lo reconocen hasta los que fueron al principio más escépticos. Por citar algunos ejemplos ilustrativos, el analfabetismo en Andalucía triplicaba en 1981 la tasa de España; hoy la tasa bruta de graduación universitaria de Andalucía es equivalente a la de España. Nuestra Comunidad ha adquirido voz propia en el conjunto del país y somos un auténtico baluarte en la defensa del Estado del Bienestar y de la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas vivan donde vivan, y contra las tendencias neoliberales y antidemocráticas. Hoy como ayer suscribimos las palabras de Federico García Lorca: "Andalucía es increíble. Oriente sin veneno y Occidente sin acción". Sin acción, sin batallar, pero con un trabajo constante, callado, para mejorar nuestras condiciones de vida y hacer realidad los valores de encuentro, acogida, tolerancia y solidaridad. Hoy, en que por diversos motivos parecen estar en riesgo esos valores, el 28 de Febrero nos llama a una acción colectiva, decidida, de la ciudadanía en defensa de ellos y del sistema democrático al servicio del progreso en general. Por eso, Andalucía denuncia hoy que padece un severo agravio comparativo por la incorrecta aplicación de la financiación autonómica, y reclamamos que el estado lidere una armonización tributaria, tal y como le corresponde. No es de recibo que algunos gobiernos autonómicos bajen los tipos impositivos y reabran la brecha entre las regiones con más recursos y las peor financiadas. Igualdad, es cierto, no significa uniformidad. Por eso debemos seguir avanzando sin consentir diferencias entre territorios que sirvan como excusas para alcanzar determinados privilegios por parte de algunos, generando desigualdades entre la mayoría. En Andalucía tenemos muy clara la necesidad de preservar los cimientos del Estado del Bienestar y de incrementar su potencial. La fórmula es diáfana, y para la ciudadanía es ya algo habitual: el funcionamiento garantizado de centros de salud, hospitales, colegios, institutos o atención a la dependencia. Son servicios públicos y derechos garantizados por un Gobierno sensible con todos y todas, y especialmente por los desfavorecidos por la economía o la suerte. Son la cara práctica que da sentido al símbolo que es el 28 de Febrero, y avalado por la ciudadanía. Una ciudadanía que, además, es muy exigente y muy crítica. Precisamente, el esfuerzo de la ciudadanía es nuestro principal activo.

Por eso, cada 28 de Febrero la Junta premia a una serie de personas e instituciones que han destacado por su contribución al bienestar de los andaluces y andaluzas. El pasado día 24 celebramos el acto institucional en Córdoba, en el que entregamos las distinciones a las nuevas poblaciones carolinas (La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián de los Ballesteros, Fuente Palmera y Ochavillo del Río, Manuel Moreno Maya 'El Pele', los centros de Educación de Adultos, la Empresa Diseños Carodi S.L., el ingeniero agrónomo Cristóbal Lovera Prieto, la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza Fonacor, el médico José Suárez de Lezo Cruz Conde, la Fundación Don Bosco, la Unidad de Atención a la Mujer de la Policía Local del Ayuntamiento de Córdoba, los jóvenes participantes en el Congreso Científico de Investigadores Noveles, representados por Ana Mª Herruzo Ruiz, Blas Pereira Anguita e Isidoro Ramírez, y el fundador, editor y director de la revista literaria Ánfora Nova, José Mª Molina Caballero. Y hoy reciben en Sevilla la Medalla de Andalucía, entre otros dos jóvenes cordobesas: la cantante India Martínez y la gimnasta olímpica Lourdes Mohedano.

Mis más andaluzas felicitaciones a todos ellos y ellas, que son ejemplo de los valores de entrega y solidaridad que caracterizan al 28 de Febrero, y Feliz Día de Andalucía a todos los lectores y lectoras de .