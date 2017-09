Un paso adelante contra el yihadismo

La totalidad de los atentados yihadistas en Europa han tenido como escenario una gran ciudad: Madrid, Londres, París, Barcelona... Esto se debe a numerosas causas. En primer lugar, atentar en una urbe permite causar un gran número de víctimas, ya que las aglomeraciones de personas son una constante en cualquier capital. Sólo hay que darse un paseo a pie para localizar, en pocas horas, varios objetivos en los que hacer el máximo daño con el mínimo de medios (apenas una furgoneta). En segundo lugar, porque garantiza el mayor impacto mediático, no sólo porque en las ciudades se localizan los principales medios de comunicación, sino también porque suelen ser las principales receptoras del turismo. En tercer lugar, las ciudades facilitan el anonimato de los terroristas, tanto en el momento de planear el atentado como en el momento de la huida (en el caso de que los terroristas no sean suicidas, como es el caso de Barcelona). Y en cuarto y último lugar, porque las ciudades europeas, con su carga simbólica de lugares donde prospera la libertad y el respeto, representan todo aquello que odia el radicalismo islámico.

Por tanto, si las ciudades se han convertido en el principal objetivo de los terroristas yihadistas, es lógico que sus órganos de gobierno y seguridad se impliquen en la lucha contra este fenómeno. Evidentemente, por formación, ámbito de actuación, contactos internacionales y capacidad, son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el CNI los que pueden y deben llevar el peso principal de la lucha contra el yihadismo, pero eso no significa que no haya un amplísimo campo en que tanto los Ayuntamientos como las policías locales puedan colaborar de una manera sumamente útil. Por lo pronto, señalando y protegiendo los lugares que puedan ser objetivos terroristas, algo que hemos visto hacer ya durante estos días en ciudades andaluzas como Málaga, Córdoba, Sevilla, etcétera. También, dotando a sus policías locales del material de defensivo y ofensivo (y la necesaria instrucción para usarlo) que permita responder con garantía de éxito a un posible ataque yihadista. En estos tiempos que corren ningún agente de Policía sobra. Las guardias urbanas, por su cercanía a la población y por su conocimiento de las urbes, pueden y deben ser cuerpos auxiliares de la Guardia Civil y la Policía Nacional en esta guerra que todavía durará años. Las ciudades, principales objetivos del yihadismo, no deben ni pueden quedar al margen en este combate global.