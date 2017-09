Una industria prioritaria para Andalucía

La industria aeronáutica andaluza atraviesa momentos difíciles. Así lo confirmó ayer el propio presidente de Airbus España, Fernando Alonso, quien no pudo ocultar la inquietud que le produce la falta de pedidos de sus dos modelos estrella: el superjumbo A380 y el A400M. Sin embargo, Alonso también desveló la inminencia de la firma de un contrato con la India para venderle 56 aviones del C295, uno de los modelos más clásicos de Airbus, parte de los cuales se fabrican en Cádiz y Sevilla. Asimismo, mostró su confianza en que tanto el A380 como el A400M terminen encontrando un hueco en un mercado muy restringido y competitivo, pero lo cierto es que, hoy por hoy, estas palabras responden más al deseo que a la realidad.

A estas alturas ya resulta innecesario reseñar la importancia que tiene la industria aeronáutica para Andalucía. Valga un ejemplo: en la provincia de Sevilla, durante los primeros seis meses de 2017, las exportaciones de aeronaves y vehículos espaciales se duplicaron con respecto al mismo periodo de 2016. De hecho, ya se trata del principal producto exportado por esta provincia, por delante del aceite de oliva, que tradicionalmente ha liderado su comercio exterior. El sector facturó cerca de 1.135 millones de euros, un 96% más que en el mismo periodo del pasado año. A nadie se le escapa, además, el valor añadido que tiene el sector aeronáutico, capaz de atraer a personas de gran talento y altamente especializadas. Frente a la imagen tópica y folclórica de Andalucía que algunos se empeñan interesadamente en repetir, el sector aeronáutico aporta modernidad y empleo de calidad; más en unos momentos en los que nuestra comunidad parece abocada a agarrarse al turismo como única tabla de salvación, un sector que simboliza lo contrario que el aeronáutico: poco valor añadido y empleo de escasa calidad y cualificación.

Por lo dicho, creemos oportuno que tanto la Administración andaluza como la sociedad en general apoyen en lo posible a la industria aeronáutica. Lo contrario no se comprendería, ya que una crisis mayor en el sector supondría un auténtico drama industrial para una región como la nuestra que, precisamente, no está sobrada de iniciativas industriales. La presidenta de la Junta, Susana Díaz, aseguró ayer al respecto que "lo más importante es alcanzar compromisos, soluciones prácticas superando recelos y prejuicios", llamamiento que no debe caer en saco roto. Reforzar y relanzar el sector debe ser un objetivo prioritario para Andalucía.Hay que aXXX