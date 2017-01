Yak-42: una chapuza que costó 62 vidas

Más de 13 años después, y pese a que la Audiencia Nacional archivase en su día el caso, un informe aprobado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado, presidido por el ex ministro del PP José Manuel Romay Beccaría, responsabiliza al Ministerio de Defensa del trágico accidente del Yak-42 en Turquía, en el que perecieron 62 militares españoles que regresaban de una misión en Afganistán. El siniestro, el mayor de nuestras Fuerzas Armadas en tiempos de paz durante su reciente historia, fue la triste culminación de una serie de chapuzas que ya habían sido denunciadas por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra (ISET) en un documento que, meses antes del accidente, había advertido que se estaban corriendo "graves peligros", pues el transporte de los militares españoles se estaban realizando en aviones de países de la antigua URSS cuyo mantenimiento era muy dudoso.

El informe deja claro los errores continuados del Ministerio de Defensa, dirigido en esa época por el popular Federico Trillo, a la hora de contratar los vuelos para transportar a las tropas a los diversos escenarios de las operaciones y, frente a la excusa que puso en su día Defensa de que las contrataciones de estos vuelos las realizaba una agencia de la OTAN, deja claro que la obligación del Estado español era controlar de cerca la actividad de los contratistas. Además, el documento recalca que los pilotos del Yak-42 estaban agotados y estresados tras 22 horas en un vuelo para el que no tenían la instrucción necesaria.

Aunque el informe del Consejo no tendrá repercusiones económicas para el Estado, sí es un duro varapalo para el ex ministro Trillo y su equipo de confianza, pues no sólo deja claro los errores cometidos, sino que también evidencia las vanas excusas con las que el político popular intentó esquivar sus evidentes responsabilidades. Los militares que viajaban en dicho vuelo eran conscientes de los peligros que corrían en Afganistán, pero no tenían que asumir ningún riesgo derivado de la irresponsabilidad de la cúpula de Defensa fuera ya del teatro de operaciones. Los 62 fallecidos encontraron la muerte en Turquía no por la fatalidad, sino por las decisiones equivocadas.

El accidente del Yak-42 quedará para siempre en la memoria de los españoles como un ejemplo claro irresponsabilidad y cinismo político. Está bien que el Consejo de Estado así lo reconozca, aunque sólo sea para consuelo de las familias de los fallecidos.