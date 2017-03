La Junta debe poner coto a su deuda

El informe de la Cuenta General y Fondo de Compensación Interterritorial de 2015, que presentaron el jueves el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, y el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, no deja lugar a dudas: la Junta de Andalucía debe "poner coto" -usa esta expresión literalmente - al aumento de su deuda. No hay que recordar que el informe al que nos referimos no es papel mojado, ya que la Cámara de Cuentas es un órgano técnico dependiente del Parlamento andaluz al que corresponde la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la comunidad autónoma de Andalucía. Es decir, el Gobierno andaluz tiene la obligación moral de hacer caso a sus recomendaciones.

El dato que ha provocado este toque de atención de la Cámara de Cuentas al Ejecutivo regional es que, durante 2015, el endeudamiento de la Junta de Andalucía se situó en unos 30.113 millones de euros, lo que supuso un no despreciable aumento del 8% con respecto al año anterior. Es cierto que, como sostiene la Junta, la deuda andaluza se encuentra 2,7 puntos por debajo de la media nacional, y que también, como reconoce el propio informe de la Cámara de Cuentas, está dentro de los objetivos fijados por la misma Administración autonómica.

Sin embargo, también sabemos por experiencia que una elevada deuda es uno de los escollos más importantes para el desarrollo de un territorio, por lo que su contención debe ser uno de los objetivos principales de los gobernantes, más cuando, como señala el Informe General de Cuentas, con esta deuda se están financiando no sólo inversiones, sino gasto corriente, algo que puede poner en peligro la sostenibilidad del sistema.

La consejera de Hacienda de la Junta, María Jesús Montero, por su parte, aseguró tras conocer el informe que "toma nota", pero que, mientras exista margen para el déficit -este año es del 0,6%-, la comunidad recurrirá al endeudamiento para financiarlo, algo que también hacen los ayuntamientos y el Gobierno de España. Es decir, que se da por enterada pero que no hará caso al informe de la Cámara de Cuentas. Éste es el momento de preguntarnos para qué tenemos instituciones y órganos técnicos si, cuando hacen su trabajo, se mira para otro lado. La Junta debe hacer caso a la Cámara de Cuentas y contener su deuda.