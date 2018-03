Inquietud por los recortes en el A400M y el A380

El reciente anuncio de Airbus de recortes en los programas de sus modelos A400M y A380 ha llenado de inquietud al sector aeronáutico de Andalucía, uno de los más dinámicos y rentables de la comunidad. En primer lugar porque, como anunciaron el miércoles los representantes de la multinacional a los representantes sindicales, la medida afectará a 850 empleos en toda España, muchos de los cuales están en Andalucía, ya que las factorías de Sevilla y Puerto Real tienen una destacada importancia en los proyectos A400M y A380, respectivamente. La gran incógnita ahora es si estos recortes se traducirán en despidos o en el desplazamiento de los trabajadores a otros centros productores. En cualquier caso, ambos caminos serán negativos para dos provincias que sufren evidentes problemas de paro. Por ahora, todo está pendiente de una reunión que se celebrará el próximo jueves 15 de marzo, en la que los responsables de Airbus plantearán a los representantes sindicales cómo les afectará el ajuste con vistas a abrir una negociación. Como antecedente positivo, recordaremos que Airbus suele buscar la recolocación de sus empleados -normalmente, trabajadores con una importante cualificación- en otras plantas de la multinacional. Fue, por ejemplo, lo que pasó con la reducción del programa del C295. Pese a que se anunció en un principio el ajuste de 499 puestos de trabajo, finalmente la plantilla sólo se redujo en 139. Para el resto se encontraron soluciones.

Sin embargo, lo que va a ser más difícil de evitar será la repercusión de estos ajustes en la ya importante industria auxiliar aeronáutica andaluza, especialmente las de Sevilla vinculadas al modelo A400M, un ambicioso proyecto militar que no ha parado de tener problemas técnicos y comerciales desde sus inicios. En este sentido, no hay que olvidar que, gracias a programas como el A400M o el A380, Andalucía no ha parado de batir récords en exportaciones aeronáuticas, alcanzando el 40% de la cuota española.

Estamos ante un problema empresarial complejo que no tiene una fácil solución y por el que las administraciones públicas poco pueden hacer. Corresponde a la propia Airbus buscar las soluciones económicas y a la Administración central, Junta de Andalucía y ayuntamientos facilitar en lo posible que dichas empresas sean rentables y sigan generando empleo de calidad y cualificado. El sector aeronáutico es y debe seguir siendo estratégico para Andalucía.