Cristina Cifuentes lo ha hecho al revés

Cristina Cifuentes ha solicitado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que anule su polémico máster de Derecho Autonómico. No volverá a hacer uso de este título, lo que supone que no lo mostrará más en su currículum y que sus créditos serán considerados nulos si desea emprender una tesis doctoral. Si hace cuatro semanas, cuando se conoció el falseamiento del título, la presidenta de la Comunidad de Madrid hubiese actuado de este modo, cabría la duda sobre su proceder, se le supondría una buena intención aunque el comportamiento anterior fuese dudoso. Pero desde entonces ha sido ella quien ha ido de mentira en mentira y, lo que es peor, ha generado una trama de falsificaciones para intentar demostrar su asistencia y aprobado del trabajo fin de máster. A las pocas horas de que el rector de la URJC anunciase que Cifuentes podría perder el título, la presidenta de la Comunidad de Madrid dio una rueda de prensa para adelantarse. "Yo ese máster no lo quiero", sentenció en una comparecencia en la que se negó a sí misma al defender que ella nunca ha explicado que defendiese el trabajo el 2 de julio y ante tres personas. La actuación de Cifuentes sobrepasa el límite acordado por Ciudadanos para su investidura, en el sentido de que los naranjas retirarían su apoyo si alguno de los cargos había mentido en su currículum. Esto es más que una mentira, hay un falseamiento de documentos en una institución de la URJC que concedía títulos con escasos requisitos a dirigentes relacionados con el PP de Madrid. La defensa numantina que Cifuentes está haciendo de su caso y en la que participa la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, está procurando un gran daño a esta universidad y al propio PP, que lleva un mes hipotecado por un asunto muy personal. Las alusiones al patriotismo de partido -"hay que defender a los nuestros", dijo - pueden seducir a los más hooligans que entienden que hay que hacer frente a Ciudadanos con el mismo tipo de acusaciones. Todo es un gran error, ningún relato sobre la ejemplaridad del PP será creíble mientras esta presidenta siga al frente de la comunidad. Pero es más: su defensa es gratuita, porque Ciudadanos está dispuesto a apoyar la moción de censura a favor del socialista Ángel Gabilondo si Cifuentes sigue en el cargo. En caso de llegar a este extremo, Ciudadanos no podrá cargar con el peso de proteger a una dirigente que ha mostrado ante la opinión pública su falta de escrúpulos para negar una evidencia mediante una sucesión de mentiras improvisadas.