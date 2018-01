A vueltas con las tildes

Aunque nadie duda del acierto en la nueva imagen que presentaba el pabellón de Andalucía en Fitur en su edición que hoy acaba, sí hubo algún detalle que a modo de anécdota fue la comidilla entre algunos de los asistentes. Y es que los nombres de cada una de las provincias estaban rotulados en mayúsculas y no se sabe si de manera intencionada o no, las tildes no aparecen en esos rótulos. Así, más de unos jugó con un poco de humor a pronunciar los nombres de los territorios alterando el acento de las mismas (Cordoba en lugar de Córdoba o Malaga por Málaga).