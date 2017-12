A vueltas con el 'No ni na'

Ni aunque el secretario general del Parlamento de Andalucía, Javier Pardo, haya asegurado que "no hay conflicto de intereses" en la adjudicación de la campaña No ni na a una empresa en la que trabaja el sobrino del presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, la presión de los grupos parlamentarios no cesa. Lejos de diluirse, la polémica ha seguido creciendo e incluso algunas formaciones han solicitado a la presidenta Susana Díaz la salida de Durán de su puesto, ya que le acusan de ocultar datos sobre esta adjudicación y de falta de ética. Habrá que esperar.