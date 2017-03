Hay vida en San Telmo

La Junta demostró ayer que aún respira, que su pulso no vibra tan sólo con el viaje de la presidenta hacia las zonas nobles de la sede socialista de Ferraz. Porque tenía la administración autonómica una patata caliente en las manos, la de Impuesto de Sucesiones, y al fin se atrevió a mover un peón y activar la partida. Lo hizo después de que fracasase su triste intento de convencer de las bondades del tributo en las redes sociales, donde en los últimos días el PSOE puso en marcha sin éxito todo su engranaje para defender las bondades de este impuesto buitre, pero al final lo hizo y eso es ahora lo que importa. ¿Y en qué consiste el movimiento? Pues en decirle al ministro Montoro que se quede él con la gestión del Impuesto de Sucesiones, que para eso es competencia del Estado, y que a cambio el Ejecutivo le entregue a Andalucía los 500 milloncejos que la Junta saca año de este tributo a los herederos cuando el difunto aún está caliente. La decisión tiene su meollo, pues compromete a un PP que con esto ha sido oportunista como pocos, aunque también demuestra que el PSOE en este asunto lo que andaba buscando era el mollate, la pastora, los billetes y no esa justicia social cuyo espíritu no aparece por ninguna parte del mendaz decreto legislativo. A Montoro le llega en cualquier caso la patata, y verán qué poquito tarda en tirarla hacia el cielo diciendo que la Junta es muy lista al querer quitarse el impuesto al tiempo que pretende quedarse con los dineros. Se retratará otra vez el ministro como un cuentarrillas, que le teme al liberalismo tanto como Monedero, y no propondrá solución alguna, mientras que a Moreno Bonilla le tocará ahogarse en su jersey de cuello a la caja por no ser capaz de dar respuesta a los miles de andaluces que firmaron en la campaña contra el impuesto que él lideró. Su sonrisa bonachona de monaguillo se quedará helada por unos minutejos. Y luego, claro, pelillos a la mar, porque al final los políticos van siempre en el mismo barco, un yate a motor que navega con gasolina que otros pagan. Aunque de aquí al menos saldremos sabiendo algo: que en San Telmo hay vida, que no están todos en Madrid. Aún no se les ha olvidado el ajedrez de la nada que es la política actual.