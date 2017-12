La vía del cachondeo

Nos habría ido mejor siendo unos siesos (hay quien hace gala de ello y no parece que le vaya mal). Incluso más siesos aún de lo que ya parecemos algunos, según sostienen quienes nos exhortan a ir a diario con una sonrisa dibujada en la boca y dando albricias aunque el mundo huela a mierda. Puede que todas esas reivindicaciones, al parecer seculares y ya definitivamente impostergables que tanto se están aireando estos días con motivo del (¡Dios santo, inminente!) 4 de diciembre, fueran más tenidas en cuenta. Por cierto: ¿por qué esa pasión político-mercantil por una fecha? Ya metidos en el negocio de la nostalgia, aquí podríamos conmemorar con una juerga de varios días la semana del 19 al 26 de julio para celebrar la tunda que le dieron los árabes a los visigodos en la batalla del Guadalete en el 711… Pero no, mejor no, vamos a dejarlo que hasta nos pueden tomar por prosélitos del yihadismo, hay por ahí cada uno que se lo toma todo a la tremenda. Ahora que lo pienso, puede que toda esa cachondez que nos adjudican a los andaluces venga de entonces: los visigodos tenían pinta de ser muy severos, gente adusta, nada bromista, y llegaron los moros con sus turbantes, las chilabas, las babuchas, las mujeres, los niños, toda la patulea, la grifa y los tambores -joder, los tambores, ahora me explico lo de los tambores a todas horas- y se acabó el muermo de don Rodrigo, que no es precisamente el nombre más idóneo para un cómico. Y así hasta hoy, ¿no?

No ni ná. Como dice esa estomagante campaña sufragada por el Parlamento en la que con la sempiterna guitarrita flamenquita de fondo un dúo mixto de voces exagerando el acento andaluz proclama que los quillo, los compare y los miarma, además de pasárnoslo "del carajo" también nos pegamos una "pechá" de trabajar. Porque a estas alturas del XXI aún tenemos que seguir demostrándolo.

N.B.- Más que con lo anterior, el título del artículo quería tener que ver con el accidente del miércoles en la línea férrea Sevilla-Málaga. Y lo de cachondeo es un decir. Sin bromas. Esto es muy serio. Se ha rozado la tragedia. Pero lo del cierre y reapertura de la vía en esas condiciones como si fuera la puerta de un puticlub parece de traca. No sé si los viajeros del tren recordarán el 4-D, pero el 29-N no lo van a olvidar. Y merecen explicaciones. A ver qué hace ahora el "muy reivindicativo" Gobierno de Susana Díaz y qué promueve el ocurrente Parlamento que preside su acólito Juan Pablo Durán.