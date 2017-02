Lo que de verdad importa

Anda el patio patrio un tanto revuelto en las últimas semanas por aquello de las renovaciones orgánicas de los partidos. Primero fue Ciudadanos, cuyo líder, Albert Rivera, ha dicho que ya no quiere ser socialdemócrata, que mejor liberal y de centro derecha, así que esos son los nuevos principios de su formación, al menos hasta hoy. En Podemos siguen a la gresca y las posturas de Errejón e Iglesias parecen irreconciliables, por lo que habrá que ver qué partido sale de Vistalegre este fin de semana. A Madrid se ha ido también Susana Díaz, a un acto de la todavía no declarada candidata a las primarias del PSOE con alcaldes de toda España, que organiza el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y que no ha gustado nada a los dos candidatos ya anunciados -Sánchez y López- ni a muchos alcaldes a los que se les ha sugerido su asistencia. Sin salir de Madrid, por allí andan también los populares en un congreso que preveían tranquilo para su líder, Mariano Rajoy, y que se ha visto salpicado por la primera de las sentencias condenatorias por el caso Gürtel para Correa, el Bigotes y Crespo. Si a eso se añade que la enmienda anti-Cospedal para que la secretaria general no siga acumulando cargos en el partido y en el Gobierno casi sale adelante y tuvo más de 300 votos, pues resulta que no están saliendo las cosas tan plácidas como preveían Rajoy y los suyos, contentos estos días al ver cómo sus rivales políticos se pelean entre ellos.

Y todo eso ocurre cuando sale el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía (Egopa) y dice que a los cordobeses lo que de verdad les preocupa no son nuestros políticos, sino el paro, la situación económica, la sanidad y la educación. Que la calle, esa palabra que parece que tanto gusta ahora a los dirigentes, tiene inquietudes muy diferentes a las distintas corrientes que haya en cada partido. Sin entrar en excesivas valoraciones, lo que se ve es que quienes vivimos en esta provincia vemos que la situación de desempleo no mejora lo que debiera y que muchos tenemos en nuestro entorno casos de verdadero drama social por la falta de un puesto de trabajo. Esto es consecuencia de la situación económica, de manera que por mucho que las grandes cifras hablen de otra cosa, la crisis parece enquistada aún en muchos sectores de la sociedad cordobesa.

Mención aparte merecen la sanidad y la educación, que se cuelan entre las inquietudes de la población en Córdoba. Por mucho que algunos traten de enredar y justificar, esa preocupación tiene una explicación: los recortes. Desde hace años, cada vez son menos los recursos que se dedican a estas dos áreas por parte de la Junta de Andalucía y, además, hay la sensación de que la gestión en general deja mucho que desear. Ya están apareciendo casos de movilización ciudadana, sobre todo en el caso de la sanidad, en algunos territorios, lo que evidencia que las cosas se están haciendo mal. Este estudio dice también que el 50% de los cordobeses recela de la clase dirigente y que la situación política de Andalucía es mala o muy mala para el 60%. Pues con estos mimbres, mejor que se pongan a trabajar ya en lo que de verdad importa. Si es que quieren y saben, claro está.