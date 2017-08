El verano parece que no llega al aparcamiento del Hospital

La tónica habitual en Córdoba es que, durante el verano, los aparcamientos estén casi vacíos, por aquello de que muchos deciden irse de vacaciones. Esa estampa tan típica en el centro no tiene nada que ver con la que se aprecia, por ejemplo, en otros puntos de la ciudad, como es el caso del Hospital Reina Sofía, cuya actividad no para nunca. De hecho, y pese al calor, los espacios para estacionamiento están llenos prácticamente todos los días de agosto. Y es que el complejo sanitario no cierra por descanso.