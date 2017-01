Los vecinos y el hospital

A ver en qué queda al final todo el proceso, pero la propuesta que ha presentado el Consejo del Movimiento Ciudadano sobre el plan de accesibilidad al Reina Sofía no tiene nada que ver con la propuesta inicial del Servicio Andaluz de Salud de privatizar este espacio para financiarse. Si todas las exigencias de los colectivos son parecidas, todo apunta a que la Junta no tendrá más remedio que buscar otras fórmulas para acometer la ampliación del Materno-Infantil, un proyecto que dicen que empieza a no estar ya tan claro para algunos dirigentes.