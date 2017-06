¿Dónde están los temas de ciudad?

Acabó el curso escolar y en cierta medida también el político. Lo cierto es que a casi nadie sorprende que las notas de nuestros políticos municipales destaquen por los suspensos. En el caso del cogobierno de PSOE e IU, por inoperancia. En cuanto a la oposición de PP, Ganemos, C's y UCOR, tampoco llegan al aprobado, por dejadez. No obstante, lo ocurrido esta semana ha dejado boquiabierto a más de uno, entre los que me incluyo. Y me explico. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha tenido a bien publicar un estudio en el que dice a las claras a modo de titular que el Distrito Sur de Córdoba está entre los más pobres de España. Ahí queda eso.

Más allá de la conclusión del informe, lo que llama la atención es que la reacción de nuestras señoras y señores capitulares ha sido la de no decir nada, o al menos intentarlo. Unos días después, la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio, tuvo a bien decir -a preguntas de este periódico- que es necesario un plan coordinado entre las administraciones para tratar de darle la vuelta a esas estadísticas. Mientras, el primer teniente de alcalde, Pedro García, incluso ha puesto en cuestión que esos datos tengan visos de ser reales. Increíble. Pues que yo sepa, García no ha dudado nunca del INE cuando ofrece los datos de turismo o del paro, que aprovecha cada vez que hay ocasión para sacar pecho. Y es que cada uno es muy libre de autodescalificarse como mejor le parezca.

La oposición, también calla. Como si no fuera con ellos la cosa. Ni notas, ni ruedas de prensa, ni mensajes. Nada de nada. ¿Es que éste no es de verdad un tema de ciudad? Es triste pensar que unos y otros hayan querido ponerse de perfil sobre este asunto, mientras que no pierden la ocasión de hacerse notar cuando se trata de otras cuestiones. Sirva como ejemplo la tan traída y llevada comisión sobre la Mezquita-Catedral, una asunto que no digo que yo que no sea importante, pero que en el orden de prioridades de los cordobeses está en un puesto discreto. Al margen de otras consideraciones, como el hecho de que tendría más sentido que el Gobierno o la Junta -que son los que tienen las competencias en Patrimonio- fueran los impulsores de este tipo de entes consultivos en lugar del Ayuntamiento. O la ocurrencia de la consulta sobre carrera oficial, sobre la que no es necesario preguntar a ningún grupo político porque todos salen corriendo a posicionarse.

Pues mientras todo eso ocurre, las más de 32.000 personas que viven en los barrios de Sector Sur, Campo de la Verdad y Guadalquivir se colocan entre los españoles con menos renta de todo el país, con casi un 40% menos de ingresos que la media estatal. Córdoba destaca igualmente por su alto nivel de paro. Nuestra alcaldesa y sus concejales tienen ahí un verdadero asunto de ciudad, de personas, que merecen que alguien les lidere sin miramientos sobre si incomoda más o menos a quienes gobiernan en la Junta de Andalucía o en Madrid. No tengo ninguna duda de que todos nuestros ediles se sienten preocupados por esas cifras y que les gustaría una solución inmediata, pero la sensación que han transmitido en los últimos días no ha sido precisamente esa. Pónganse manos a la obra, que falta hace.