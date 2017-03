Un símbolo

Vicente Serrano, presidente de la Asociación Provincial de Organizadores de Congresos, describió ayer en apenas un par de frases lo ocurrido con las obras del Palacio de Congresos de la calle Torrijos. Recordó en ese sentido que Córdoba no podrá disponer de este espacio hasta 2019, "lo que supone seis años desde que las obras se paralizaron". "Si eso es diligencia, trabajo y dedicación, que venda Dios y lo vea", sentenció con naturalidad y sencillez el empresario después de la reunión que la Junta tuvo con miembros de la patronal y de los sindicatos para ir dándole forma a lo que será la gestión de este equipamiento. Con tal encuentro, la administración autonómica trataba, supongo, de volver a darle empaque y glamour a una obra que desde el mismo día en el que se pensó fue un disparate, metáfora clara de cómo se las gastan en la administración autonómica sin que ello suponga desgaste alguno para sus gestores. Pensada como un movimiento de ajedrez que permitiese a la Junta dejar solo al exalcalde Nieto en su proyecto del Centro de Convenciones, se acometió sin tener en cuenta el peligro de que al final sucediese lo que luego se vio: que el proyecto se eternizase dejando a Córdoba sin ningún espacio público digno para albergar congresos. La obra, como es sabido, se adjudicó mal y eso llevó a la parálisis y, por ende, a que Córdoba saliese del mapa de los congresos y perdiese posiciones. Dado que el pasado ahí se queda y no puede cambiarse, no resta sino conformarse con la idea de que al menos se comienza a ver el final del túnel de este proyecto envenenado, símbolo de los mucho que cuesta en esta ciudad sacar adelante una obra por sencilla que sea. Y de lo que espero que no le queden ganas a la Junta en este asunto, u en otros de calma similar o incluso peor como el sempiterno Palacio de la Justicia, es de convertirlo, cuando esté acabado, en carne de inauguración electorera, con fastos propios de la Andalucía feliz que sólo existe en febriles imaginaciones. Aunque, visto lo de ayer, mucho me temo que cuando llegue el día habrá festolina y pelillos a la mar. Porque, ¿qué son seis años en una ciudad muy milenaria y muy tres culturas y muy tal y cual Pascual? Pues nada, ya ven, minucias, tonterías. Tralarí, tralará. Lágrimas en la lluvia voraz de la desmemoria.